Zéro Déchet : pari réussi pour Hiriata

La production d’ordures ménagères ne cesse d’augmenter en Polynésie et le problème des déchets devient préoccupant. C’est pour réduire au maximum les déchets ménagers et changer nos habitudes de consommation que le défi Zéro Déchet a été initié. Pour cette deuxième édition, ce sont une vingtaine de familles volontaires qui ont eu pour objectif de réduire leurs déchets, pendant six mois. Et l’objectif a été atteint.

Le mercredi 9 octobre 2019, le top départ du défi Zéro Déchet était donné. Un défi qui vise à réduire au maximum les déchets ménagers sachant qu’en moyenne ils se montent à 360 kilos par an et par habitant à Tahiti. Ce jeudi, c’était le bilan de cette opération et il est positif. « Au cours des six mois, sur les 20 familles qui ont été au bout de l’aventure, on a eu 100% des familles qui ont réduit de plus de 60% leur poids de poubelles. » assure Sarah Dukhan, coordinatrice Zéro déchet Tahiti.

Les familles ont réussi cette année le tour de force de réduire leurs déchets de 3 kilos par jour à environ 300 grammes. Record battu. Mais comment passe-t-on de trois kilos de déchets quotidiens à 300 grammes ? Hiriata, une mère de famille qui a participé au défi nous livre son secret : « changer ses habitudes, faire ses courses dans les épiceries en vrac et acheter des produits locaux au marché. »

Pour autant il est difficile de se passer de certains produits qui sont encore emballés dans du plastique et qu’on ne trouve pas forcément dans les épiceries en vrac.

Quant à savoir si tous les membres de la famille ont joué le jeu et ne se sont pas reposés sur Hiriata pour faire le gros du travail, « j’ai dû faire le gendarme les premiers temps », reconnaît-elle. Mais ce défi a porté ces fruits car Hiriata compte bien continuer dans ce sens, « même si parfois c’est difficile et que cela prend du temps de préparer les repas ou les goûters pour les enfants. »