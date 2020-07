26e Heiva des écoles : la joie de retrouver la scène

Trois écoles de danse, ‘Ori Maita’i, Hei’Ori et Manahere, ont ouvert jeudi soir la 26e édition du Heiva des écoles.

Pour sa première participation au Heiva des Écoles, la troupe de ‘Ori Maita’i de Merehau Cugnet, une école de Mahina, a offert au public une prestation de qualité. Les efforts fournis dans la chorégraphie simple mais de toute beauté démontrent un patient travail.

L’école de danse Hei ‘Ori, forte de 120 élèves, existant depuis 2008, rêvait de fouler la scène mythique de To’atā et de faire la démonstration d’un travail assidu de sensibilisation des danseurs à leur identité culturelle. Le thème choisi par la charismatique Heimoana Metua, secondée par Poeiti Serre et Yasmina Tcheou, c’est la joie et la fierté de danser.

La soirée s’est achevée avec la superbe chorégraphie des danseuses et danseurs de l’école Manahere, basée à Punaauia depuis 2013 et dirigée par Poehere Roomataaroa. Le public ne s’y est pas trompé en lui réservant des applaudissements nourris à l’issue de la prestation. Manahere comptabilise cette année plus de 100 danseurs et danseuses. C’est sa 7e participation au Heiva des écoles.

À noter que les gestes barrières sont de rigueur au Heiva des écoles. Les entrées et sorties sont canalisées, du gel hydroalcoolique est proposé et il est demandé aux spectateurs de porter un masque. Certaines jeunes danseuses ont d’ailleurs ajouté le masque à leur costume.

Reportage réalisé par Stéphane Sayeb et Victoire Brotherson