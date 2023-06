425 kg de coke à bord d’un voilier : après sa relaxe, le capitaine suédois retrouve son passeport

Blanchi, mais bloqué à Tahiti. C’était la situation, jusqu’à ce matin, du skipper suédois arrêté l’année dernière à bord d’un voilier rempli de cocaïne qu’il convoyait vers l’Australie. Condamné à 7 ans de prison avant d’être relaxé, le 1er juin, par la cour d’appel, il n’avait pas pu récupérer ses effets personnels et risquait la « clochardisation ». Le quinquagénaire a finalement obtenu du tribunal de récupérer son passeport, et va « rentrer à la maison » par le premier avion.

Grand sourire à la sortie du Palais de justice. Celui d’un skipper suédois de 53 ans, qui avait fait la une de l’actualité au fenua – et au delà – en septembre 2022, lorsqu’il avait été arrêté à Papeete. À bord du Leana, voilier qu’il convoyait depuis l’Amérique du Sud, les autorités trouvent pas moins de 425 kilos de cocaïne soigneusement rangés dans des caches aménagées. La découverte avait valu au quinquagénaire ainsi qu’à son équipier, un suédois plus jeune, 7 ans de prison et 1,5 milliards de francs d’amende quelques semaines plus tard. Sauf que le capitaine avait continué à clamer son innocence, avait fait appel et obtenu gain de cause : le 1er juin, malgré les réquisitions lourdes du parquet, les juges d’appel avaient considéré que rien ne permettait d’établir qu’il était réellement au courant de la présence de la drogue à bord.

La justice française « lente comme un escargot »

L’équipier, qui n’avait pas fait appel et contre qui les preuves d’implication dans le trafic sont plus épaisses, est toujours en prison, mais le capitaine, lui, a bien été relaxé depuis deux semaines. Sauf que le tribunal n’avait pas prononcé la restitution des saisies, parmi lesquelles on trouvait notamment le passeport du quinquagénaire. Après sa sortie de Nuutania, sans papier et sans argent, risquait tout simplement la « clochardisation » à Papeete comme l’a expliqué son avocat Me Bennouar au tribunal. Oubli en partie réparé ce matin. Le Suédois a pu au moins retrouver son passeport, qu’il exhibait donc avec un grand sourire à la sortie du Palais de justice : « Je me sens vraiment bien aujourd’hui » lance-t-il. En contact avec son ambassade, il va trouver un billet d’avion au plus vite et utiliser le sésame pour rentrer chez lui, en Suède, où il veut « vraiment retrouver ses enfants ».

Le Scandinave, aura passé environ 9 mois à Nuutania, où il dit avoir rencontré, des détenus aux surveillants, « presque que des gens formidables ». Il n’a pas encore pu récupérer ses autres effets personnels : Téléphone, iPad, montre, équipement… « Ce sont des éléments qui lui appartiennent, et qui ne servent plus aucune enquête, ils doivent lui être rendus. Ce sont des petites erreurs matérielles, mais elles vont être rectifiées », assure son avocat, Me Smaïn Bennouar.

Le capitaine lui, continue à parler du fenua comme d’un « paradis », mais dénonce une justice lente « comme un escargot », qui ne l’a pas « bien traité ». C’est pourtant avec le sourire qu’il salue à Hervé Leroy, croisé dans un couloir du Palais de Justice, et à qui il confie sa satisfaction. « Vous pouvez être content, vous êtes chanceux, lui répond de son plus bel anglais le procureur sur le départ, qui, sans s’étendre sur la question, ne semble pas entièrement convaincu de l’innocence du marin. Je ne vous dit pas à la prochaine fois ».