Agression sur fond de trafic d’ice : Thierry Pageau condamné à deux ans de prison

L’ex-homme d’affaires Thierry Pageau était de retour mardi matin à la barre du tribunal correctionnel de Papeete en tant que prévenu et victime d’une agression durant laquelle il s’était fait poignarder et voler un sac contenant de l’ice. Il a été condamné à deux ans de prison ferme et ses deux agresseurs à quatre et deux ans.

Mardi matin, l’ex-homme d’affaire condamné pour l’une des plus vaste arnaque à la défiscalisation de Polynésie, Thierry Pageau, était de retour à la barre du tribunal correctionnel cette fois pour une histoire de deal d’ice qui a mal tourné. Le 31 décembre 2015, Thierry Pageau avait été poignardé à deux reprises, un coup perforant notamment le poumon, dans une rue de Papeete. Avec les déclarations de la victime et quelques recherches personnelles, les deux agresseurs avaient rapidement été retrouvés. Mais deux versions de l’histoire s’étaient rapidement opposées.

D’un côté, la « victime » a expliqué qu’il croyait rejoindre un ami dans le besoin quand il avait été agressé par un inconnu qui lui avait volé sa sacoche contenant 500 000 Fcfp, une somme qui selon lui était le paiement de travaux effectués pour une amie. L’ex-homme d’affaires, condamné dans le procès de la « Mexican Connection », s’est donc défendu de toute implication dans un trafic d’ice.

De leur côté, les deux agresseurs ont affirmé connaître la réputation de dealer d’ice de Thierry Pageau. Ils se seraient donc fait passer pour un ami lui commandant de la méthamphétamine, afin de lui tendre un piège pour lui voler la drogue. Selon les agresseurs, la sacoche de Thierry Pageau contenait plusieurs sachets d’ice qu’ils ont consommé pour le Nouvel An, ainsi que seulement 90 000 Fcfp.

Devant le tribunal, Thierry Pageau a crié au complot, « une tentative d’homicide volontaire organisée » contre lui : « De victime je passe à accusé, ce n’est pas une erreur judiciaire, là, c’est un complot ! ». Une défense qui n’a visiblement pas convaincu le tribunal qui l’a condamné à deux ans de prison ferme. Ses deux agresseurs ont écopé de quatre ans, pour celui qui l’a poignardé, et deux ans de prison, pour son complice.