Aides alimentaires : la carte Auti’a testée dès la semaine prochaine

La convention entre la Direction des solidarités et de la famille, la CPS et la Socredo pour le lancement de la carte prépayée Auti’a a été signée mardi. Elle est appelée à remplacer les bons alimentaires en papier.

La carte Auti’a est prête à être déployée : elle devrait remplacer les bons alimentaires papier et permettra à son titulaire de régler ses achats chez un commerçant conventionné par la DSFE, indépendamment de toute attache bancaire. La carte Auti’a est privative, nominative, sécurisée grâce à un code confidentiel et valable quatre ans. Le retrait en espèces, le paiement en ligne ou sans contact sont impossibles. Une première phase de test, avec une cinquantaine de familles, commence la semaine prochaine. Une seconde phase concernera 500 familles de plus avant la fin de l’année et l’ouverture complète du dispositif.

Elle sera délivrée par la DSFE, comme les bons alimentaires classiques et selon les mêmes conditions. La DSFE délivre, des aides sociales de première nécessité, afin de répondre aux besoins du quotidien des particuliers par l’attribution de bons papiers utilisables pour toutes denrées alimentaires (hors alcool tabac, et sodas) produits d’hygiène ou vestimentaires au bénéfice de personnes momentanément privées de toute ressource ou dans une situation particulièrement difficile.

Ainsi, plus de 50 000 bons ont été distribués en 2021 pour l’ensemble des régimes de la Protection Sociale Généralisée (PSG), permettant aux familles de pouvoir faire des achats sans disposer d’un compte bancaire ou d’un solde en débit. Mais certains usagers se voient parfois stigmatisés aux caisses des commerçants et contraints d’effectuer leurs achats en une fois.