Air Moana officialise la nomination de son nouveau PDG

La compagnie a annoncée l’arrivée de Lionel Guérin au poste de PDG. Cet ancien pilote de ligne de 68 ans affiche une impressionnante carrière de dirigeant : il a été directeur général délégué d’Air France, président de HOP! ou encore PDG de Transavia. Air Moana se réjouit aussi « de la confirmation » du nouvel accompagnement financier de la Sofidep.

Un nouveau PDG pour Air Moana. Comme annoncé fin octobre par nos confrères de TNTV, la compagnie a officialisé ce vendredi la nomination de Lionel Guérin. Fort d’une expérience de pilote et de dirigeants dans des compagnies comme Air France, Hop ! ou Transavia, il succède à Olivier-Jean Bréaud. Ce dernier quitte la direction, mais « conserve une place centrale au conseil d’administration », précise Raitini Rey, lui même ex-PDG et désormais directeur général adjoint en charge de l’exploitation.

D’après la compagnie, « la vision moderne du transport aérien » de Lionel Guérin, « s’inscrit parfaitement dans les valeurs et les ambitions d’Air Moana : desservir avec fiabilité et proximité l’ensemble des archipels, tout en contribuant activement au développement économique et social de la Polynésie française ». « Avec Lionel à nos côtés, je suis convaincu que nous franchirons les prochaines étapes avec succès, dans l’intérêt de nos îles et de leurs habitants », abonde Olivier-Jean Bréaud.

De son côté, l’intéressé, arrivé depuis plusieurs semaines au fenua, se dit « impressionné par la qualité et l’implication des équipes ». Il précise avoir déjà des attaches avec « la culture et les valeurs polynésiennes, grâce à mon épouse ».

Il prend ce poste, alors que la compagnie a annoncé en octobre un nouvel apport d’un milliard de francs du Pays à son capital, via la Sofidep, en plus de la mobilisation de 3 milliards de francs de fonds privés. Cette rentrée d’argent, qui faisait suite à des semaines d’inquiétudes marquées par des rumeurs de cessation d’activité, « est confirmée » souligne la compagnie, pour qui cela « s’inscrit dans la volonté commune d’offrir une concurrence durable et bénéfique pour les Polynésiens et de favoriser le développement économique et social de l’ensemble des archipels ».

Avec communiqué