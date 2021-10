Alec Baldwin tue accidentellement une femme sur un tournage

Sur le tournage d’un film, l’acteur Alec Baldwin a tué par balle, vraisemblablement par accident, la directrice de la photographie, et blessé le réalisateur. Une enquête a été ouverte et le comédien a déjà été entendu par la police. Le « Hollywood Reporter », qui cite un porte-parole de la production, évoque un « accident » impliquant un accessoire devant être chargé à blanc.

Les circonstances du drame sont encore floues. Jeudi, sur le tournage d’un film au Nouveau-Mexique, l’acteur Alec Baldwin a tué par balles la directrice de la photographie et le réalisateur, vraisemblablement par accident. Une enquête a été ouverte, mais aucune poursuite n’a pour l’instant été engagée, le célèbre comédien ayant par ailleurs déjà été interrogé. Europe 1 fait le point sur ce que l’on sait de l’incident.

Que s’est-il passé ?

Le drame s’est produit sur le tournage de Rust, un western dans lequel l’acteur américain joue le rôle principal. Selon les services du shérif, l’incident aurait été causé par une arme à feu qui servait d’accessoire sur le tournage. La directrice de la photographie Halyna Hutchins et le réalisateur Joel Souza « ont été blessés par balle lorsqu’Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage », ont déclaré les services du shérif du comté de Santa Fe dans un communiqué transmis à l’AFP. D’après le Hollywood Reporter, qui cite un porte-parole de la production, l’accessoire devait être chargé à blanc.

Halyna Hutchins, 42 ans, était la directrice de la photographie sur le film. Elle a été évacuée en hélicoptère vers un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte par les médecins. Vivant à Los Angeles, elle était considérée comme une étoile montante du cinéma américain. Née en Ukraine, elle avait grandi dans une base militaire soviétique située sur le cercle arctique, selon son site internet. L’autre victime est le réalisateur de Rust, Joel Souza, âgé de 48 ans. Il a été admis en soins intensifs.

Où en est l’enquête ?

L’enquête se poursuivait vendredi et aucune poursuite n’a été engagée à ce stade. L’acteur « a été interrogé par des policiers », a indiqué à l’AFP le porte-parole du shérif de Santa fe, Juan Rios. « Il a fourni des déclarations et répondu à certaines questions. Il s’est présenté volontairement et a quitté l’immeuble après la fin des interrogatoires. »

Sans surprise, le tournage est arrêté pour une durée indéterminée. « Tout le casting et toute l’équipe sont totalement anéantis par la tragédie d’aujourd’hui, et nous envoyons nos sincères condoléances à la famille de Halyna et à ses proches », a déclaré le porte-parole de la production dans un communiqué. « Nous coopérons totalement » à l’enquête, a-t-il ajouté.

Y a-t-il eu des précédents ?

Oui. En 1993, Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, avait trouvé la mort sur le tournage du film The Crow. L’autopsie avait révélé que le jeune acteur avait été touché par un projectile de calibre 44 resté bloqué dans le canon et délogé par la détonation de la cartouche à blanc. Le procureur chargé de l’enquête avait alors conclu à la « négligence ».