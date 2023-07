Repérée par l’Arass début juillet, l’épidémie de gastro-entérite couve toujours chez les enfants du fenua. Au centre de la mère et de l’enfant 30 à 40% des consultations pédiatriques concernent des diarrhées et vomissements, qui peuvent être liés à un rotavirus. Les crèches et centres de vacances ont été appelés à la vigilance, sur l’hygiène des mains notamment, mais aussi sur la préparation et la conservation des aliments, pour éviter les intoxications alimentaires.

Alerte à la gastro. Depuis la semaine dernière les crèches, garderies, et centres de loisir et de vacances ont été appelés à la vigilance. L’Arass, via le réseau sentinelle, enregistrait déjà début juillet une hausse du nombre de cas de gastro-entérites d’origine virale et sur une augmentation des hospitalisations des enfants de 6 mois à deux ans. Les médecins confirment l’existence d’un « pic », pas inhabituel à cette saison : le centre de la mère et de l’enfant. 30 à 40% des consultations pédiatriques au Centre de la mère et de l’enfant concerneraient ces derniers jours des troubles de l’estomac, contre 10 à 20% habituellement. Et même si les chiffres de l’Arass semblaient « stables » la semaine dernière, la vigilance est de mise. La gastro, inconfortable mais souvent bénigne, pose surtout un risque de déshydratation chez le malade, et notamment chez les plus jeunes, qui peuvent rapidement nécessiter une hospitalisation en cas d’épisode violent.

Seule solution, donc, une attention particulière à l’hygiène des mains pour stopper la propagation – le rotavirus à l’origine de certaines gastro est très contagieux – , et en cas de symptômes, l’hydratation régulière et la consultation rapide d’un médecin pour les plus jeunes. Richard Wolff, un des pédiatres du Centre de la mère et de l’enfant, rappelle que la maladie est caractérisée par « des diarrhées, des selles qui changent en nombre de fréquence ou en qualité, ou bien des vomissements », mais aussi, parfois, une « virose respiratoire associée, avec le nez qui coule, la toux et la gorge un petit peu rouge ».

L’agence de régulation de l’action sanitaire rappelle aussi que « le mode transmission le plus courant est la voie fécale-orale où les mains constituent le vecteur principal entre individus ».