Ancienne et nouvelle génération au Blues Hôtel

La troisième édition du Blues Hôtel installe sa scène les vendredi 24 et samedi 25 novembre au Méridien. Au programme, un mélange entre du blues dans la plus pure tradition avec le groupe Awek et la nouvelle génération montante de Rose-Mary & the ride.

Les élèves du lycée hôtelier ont une nouvelle fois eu la chance de découvrir mercredi, en avant première, les têtes d’affiche du concert Blues Hôtel. De quoi leur faire découvrir ou redécouvrir le blues. Un blues dans la plus pure tradition des années 1940 à 1960 avec le groupe Awek. Depuis 23 ans, ce groupe toulousain parcourt les scènes d’Europe et s’est forgé une solide réputation. Awek a été élue deux fois meilleur groupe français de blues et a été finaliste de l’IBC à Memphis, considéré comme la Mecque du blues.

Cela fait déjà cinq ans que le collectif Rock essaye de faire venir Awek en Polynésie. C’est aujourd’hui l’occasion pour le groupe d’exporter sa musique et de faire des rencontres. Les musiciens estiment que c’est « un honneur et une chance » de venir en Polynésie. Pour le chanteur et guitariste du groupe, Bernard Sellam, le blues et la musique polynésienne ont le même esprit.

Comme à chaque édition, les organisateurs s’attachent à proposer un style traditionnel et un groupe plus contemporain. C’est le cas de Rose-Mary & the ride, composé de Pauline et Vincent, 21 ans tous les deux. La chanteuse et le guitariste se sont rencontrés en 2015. Depuis, ils ne se quittent plus et ont créé ensemble leur propre style teinté de blues, de rock et de soul. Le tout porté par la voix impressionnante de Pauline. Rose-Mary & the ride vient de Brest et n’a fait que quelques scènes à Paris. Les deux jeunes musiciens comptent « prendre le meilleur » de cette expérience en Polynésie. Et cela pourrait commencer par l’inspiration procurée par le fenua.

Deux artistes locaux seront également de la partie, Mimifé et Félix Vilchez pour un set spécialement préparé pour le Blues Hôtel.

Pratique :

Vendredi 24 et samedi 25 novembre au Méridien à partir de 18h30. Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.