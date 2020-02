Arlequin pour réconcilier élèves et commedia dell’arte

Après Molière, Shakespeare, Feydeau… la compagnie ChanPaGne remet au goût du jour Goldoni en présentant au jeune public le très célèbre Arlequin, valet de deux maîtres.

Les 11, 12 et 13 mars prochain, les planches du Grand théâtre de la Maison de la culture vont vibrer au rythme effréné du truculent et coloré Arlequin. Et cela grâce aux neuf comédiens de la compagnie ChanPaGne qui se sont attelés à la pièce de Carlos Goldoni, Arlequin, valet de deux maîtres. Une pièce, annonciatrice du vaudeville, dont les ressorts comiques tiennent aux quiproquos, aux personnages multiples et aux portes qui claquent. On laisse Catherine Chanson, comédienne de la compagnie, nous donner un avant-goût de l’histoire.

Sur scène, « puisque Goldoni n’écrivait que pour les hommes, et bien les femmes joueront des rôles d’hommes » s’amuse Martine Guichard, comédienne. Le rôle d’Arlequin sera lui tenu par une personnalité bien connue du public et des auditeurs de Radio1, et dont la fraîcheur convient parfaitement au personnage : Choco.

Cette pièce, comme toujours avec la compagnie ChanPaGne, sera présentée à un public scolaire, que les comédiens comptent bien réconcilier avec la commedia dell’arte, souvent vue d’un mauvais œil par le corps enseignant et les élèves.

Arlequin, valet de deux maîtres sera sur la scène du Grand théâtre les 11, 12 et 13 mars à 8 heures et à 13 heures, au tarif unique de 1 000 Fcfp. Le public, autre que scolaire, est évidemment lui aussi le bienvenu.