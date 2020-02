A Punaauia, une réunion sur le financement des associations annulée à quelques jours de l’élection

C’est une invitation qui avait de quoi interpeller. Le 3 mars, à 12 jours seulement du premier tour des municipales, la mairie de Punaauia invitait les associations pour parler de subventions. « Aucune propagande électorale » précisait mercredi la mairie, la réunion portant surtout sur les aides liées au contrat de ville. Le rendez-vous a tout de même été annulé ce jeudi.

« Associations, demandez vos subventions ! » titrait la commune de Punaauia sur son site internet en début de semaine. Le service de la ville organisait, mardi 3 mars, une réunion dans le grand hall de la mairie pour parler des aides dont peuvent bénéficier les associations qui œuvrent dans les quartiers prioritaires. Un rendez-vous qui avait de quoi soulever des questions, à quelques jours du premier tour des élections municipales. D’autant que la confrontation entre le maire sortant Simplicio Lissant et le vice-président du gouvernement Teva Rohfritsch – candidatures auxquelles devraient s’ajouter celle de James Tuhoe (Punaauia ‘Api,) ou Cécile Mercier (Amuitahira’a) – ont fait de Punaauia une des communes à fort enjeux du scrutin.

Contacté mercredi, Jean-Marie Guyvet, responsable de la politique de la ville et des projets liés aux quartiers prioritaires de Punaauia, assurait que cette réunion était bien nécessaire, et « absolument pas politique » : « Tavana ne veut surtout pas qu’on nous accuse » de manœuvres électorales, insistait-t-il. La réunion devait surtout orienter les associations sur les dossiers d’aides liés aux contrats de ville de l’agglomération de Papeete (ex « Cucs », qui mêlent financement du Pays, de l’État et des communes), qui doivent être déposés avant début avril. Ils permettent d’obtenir des cofinancements de 30 à 80% sur des projets liés à la jeunesse, la cohésion sociale ou l’environnement dans les quartiers sensibles.

Reste que la confusion était visiblement trop importante avec la campagne en cours. Ce jeudi matin, l’invitation avait disparu du site de la mairie, et la réunion a été reportée. « À l’initiative des responsables du Contrat de ville », précise la mairie. Le syndicat mixte confirme être à l’origine de de ce « report ». Les réunions d’information auront bien lieu, à Punaauia comme dans d’autres communes, mais « après les élections, pour ne pas mettre les mairies en porte-à-faux » explique un responsable, qui rappelle que ce genre de rendez-vous à lieu « tous les ans à la même période ». Quant à la date limite de dépôt des dossiers, jusque-là prévue le 9 avril prochain, elle est pour le moment maintenue, mais il va être proposé aux membres du syndicat de la décaler de quelques semaines. D’ici là, les associations peuvent demander conseil sur leur dossier directement au syndicat, logé au deuxième étage du ministère de la Culture, en face du Cesec.