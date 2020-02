Cour d’assises: Vingt ans de réclusion pour l’entraineur de boxe

Débuté lundi aux assises, le procès en appel de l’entraineur de boxe de l’AS Aorai qui avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle en septembre 2018, pour le viol de quatre mineurs, s’est terminé ce jeudi. Le verdict est tombé et il a été à nouveau condamné à une peine de 20 ans de prison, assortie d’une peine de sureté de 14 ans.

L’homme avait été condamné en septembre 2018 en première instance pour avoir violé quatre mineurs et filmé leurs relations sexuelles. Les faits s’étaient passés en 2016. Après quatre jours de procès il avait été condamné à 20 ans de réclusion criminelle.

Lors du procès en appel qui s’est tenu depuis lundi devant la cour d’assises, l’accusé a farouchement nié les faits, prenant la parole fréquemment pour se défendre, face à ses victimes qui se sont montrées plus combatives qu’en première instance.

Des pressions sur l’une des victimes, à l’intérieur de la prison

Des invectives envers les parties civiles et les témoins de la part des proches de l’entraineur de boxe ont quelque peu perturbé les suspensions de séance. En outre, l’une de ses victimes qui purge actuellement à Tatutu une peine de 14 ans de prison et qui était témoin au procès, a subi des pressions de la part de quelques détenus proches de l’accusé, lui aussi incarcéré au Centre pénitentiaire de Papeari.

Sans surprise, la cour a suivi les réquisitions de l’avocat général et a condamné l’accusé à 20 ans de réclusion assortis d’une peine de sureté de 14 ans, un suivi socio-judiciaire pendant 8 ans. Obligations de soins, interdiction d’exercer une activité d’entraineur sportif, interdiction de rentrer en contact avec toutes les parties civiles et les témoins et interdiction définitive de rentrer en contact avec les mineurs.