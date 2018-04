Attention aux méduses à la pointe Vénus

La commune de Mahina a lancé un nouvel appel à la vigilance aux méduses, jeudi midi, sur sa page Facebook. Le 18 mars dernier, des méduses avaient déjà été repérées aux abords de la pointe Vénus.

La chaleur est de retour, et avec elle les méduses. Le 18 mars dernier, des méduses avaient déjà été observées à la pointe Vénus. Jeudi midi, sur sa page Facebook, la commune de Mahina a de nouveau alerté ses administrés sur la présence de méduses à la pointe Vénus. La commune demande « aux baigneurs de prendre des précautions et d’observer la plus grande vigilance » en pleine période de vacances scolaires. Dans un deuxième post, la commune fait un récapitulatif de ce qu’il faut savoir sur les méduses, ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire en cas de brûlure. Par exemple, il ne faut pas se gratter ou inciser la lésion. Le mieux est de retirer les filaments visibles avant d’appliquer de la mousse à raser qui va conserver les cellules urticantes. Ou encore rincer abondamment à l’eau de mer ou au sérum physiologique mais surtout pas à l’eau douce qui fait éclater les cellules urticantes. La commune indique tout de même que les pompiers et les policiers municipaux sont à disposition en cas de brûlure.