Avec la dissolution, le dégel du corps électoral calédonien passe à la trappe

Après l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par le président de la République et la convocation de nouvelles élections législatives, l’incertitude demeure autour du projet de loi constitutionnelle visant à modifier le corps électoral, à l’origine des émeutes qui secouent le pays depuis un mois. L’abandon du texte reste toutefois le scénario le plus probable. Les responsables politiques s’inquiètent du visage que pourrait prendre la campagne électorale dans le contexte actuel, et des retards possibles de versements des aides au pays. Les explications de notre partenaire Les Nouvelles Calédoniennes.