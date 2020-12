Avenir Makatea bientôt rachetée par une société néo-zélandaise

Chatham Rock Phosphate annonce avoir conclu un pré-accord pour le rachat de la société Avenir Makatea, fondée par l’Australien Colin Randall, qui veut exploiter le phosphate résiduel de l’atoll.

Chatham Rock Phosphate est une compagnie néo-zélandaise de négoce qui cherche depuis plusieurs années à exploiter les phosphates (mais aussi 15 terres rares) contenus dans les boues sous-marines du plateau de Chatham sur lesquels elle détient un permis minier. Son but affiché : devenir le premier pourvoyeur néo-zélandais de phosphate pour l’agriculture, qui aujourd’hui dépend du Maroc pour son approvisionnement. Ce qui fait dire à ses chargés de communication qu’il s’agit d’un projet « d’intérêt général », vocable également utilisé dans le schéma d’aménagement général (Sage) de la Polynésie française à propos de Makatea.

La société prévoit d’absorber Avenir Makatea, créée par Colin Randall. Selon le média en ligne kiwi Scoop, la transaction s’élèverait à 1,5 million de dollars australiens, soit 110,6 millions de Fcfp, et sera réalisée par une émission d’actions de Chatham Rock Phosphate. Colin Randall devrait ainsi contrôler 28% du capital de CRP.

Makatea pourrait représenter un « cash flow » rapide, estime CRP

« Les phosphates des deux projets ont une faible teneur en cadmium qui leur donne un avantage sur les marchés » précise Scoop, qui indique également qu’Avenir Makatea a obtenu une certification lui permettant de vendre son phosphate sur les marchés « bio » américain et canadien, et que « des échantillons de phosphate de Makatea ont déjà été fournis à des clients potentiels en Nouvelle-Zélande ». Après l’adoption par la Polynésie du nouveau code des mines en 2019 et des mesures fiscales pour les industries extractives en 2020, Avenir Makatea espère obtenir une concession minière de 50 ans en décembre 2021.

CRP semble séduit par la possibilité « de faire rapidement évoluer le projet d’Avenir Makatea vers la production (et un cash-flow d’exploitation) dans un délai plus court que notre projet de Chatham Rise ». À noter que les cours des phosphates ont connu au troisième trimestre 2020 la plus forte hausse des 10 dernières années, de l’ordre de 30% selon les produits.