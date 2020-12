Jupiter a rendez-vous avec Saturne ce lundi soir

Ce 21 décembre marque la « grande conjonction » de Jupiter et Saturne, deux planètes qui seront quasiment alignées en début de soirée dans le ciel polynésien. Un tel rapprochement n’a pas été observable depuis 800 ans et vaut donc le coup d’œil… Si les nuages ne viennent pas gâcher le spectacle.

Lever les yeux vers le ciel réserve toujours des surprises, mais ce soir s’annonce particulièrement remarquable pour ceux qui seront épargnés par les nuages. Le coucher du soleil devrait permettre de distinguer, à partir de 18h30, un gros point lumineux orienté vers l’Ouest, un peu à gauche et beaucoup plus bas que la lune en tout début de soirée. Il s’agit d’une rencontre de poids entre les deux plus grosses planètes du système solaire : la très brillante Jupiter et la plus discrète Saturne et ses fameux anneaux. Après plusieurs jours de rapprochement, elles seront quasiment alignées ce 21 décembre et sembleraient presque à l’œil nu ne former qu’un seul astre. Mieux vaut se dépêcher : cette grosse étoile de Noël se couchera avant 20h30, toujours côté Ouest, avec une observation optimale vers 19h30.

Cette « grande conjonction » se produit environ tous les 20 ans lorsque l’orbite des deux planètes les place au plus proche et que la Terre s’aligne avec elles. Elles ne sont pourtant pas réellement proches l’une de l’autre, rappelle le site spécialisé Stevision. Jupiter orbite en moyenne à 780 millions de kilomètres du Soleil alors que Saturne se trouve à près de 1,4 milliards de kilomètres de notre étoile. Mais la conjonction 2020 est un cru particulièrement impressionnant : il faut remonter au 16 juillet 1623 pour trouver une configuration aussi « serrée », écrit le site Sciences et Avenir. À cette date, la proximité du soleil empêchait toute observation. Pour trouver une observation comparable, il faut donc remonter d’encore quatre siècles en arrière : le 4 mars 1226, quand Gengis Khan était en pleine conquête de l’Asie.

Pour ceux qui n’auraient pas le temps de regarder le ciel ce soir, où ceux qui seront gênés par les nuages – ce devrait être le cas de beaucoup de monde à Tahiti et Moorea – pas de panique. Le rapprochement des planètes continue à être observable jusqu’à la fin de l’année. Pour les autres, rendez-vous dans 20 ans, ou, pour les plus jeunes, en 2080 pour la prochaine conjonction exceptionnelle. À noter qu’en Europe, les astrologues voyait dans ce phénomène astral le signe d’un « grand bouleversement » à venir. Difficile, pourtant, de faire plus bouleversé que 2020.