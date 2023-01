Battus par les Calédoniens, les Tahitiens passent à côté du Mondial U17

Les Tama Ura se sont inclinés face à la Nouvelle-Calédonie lors de la demi-finale du championnat d’Océanie U-17 hier, aux Fidji. La séance des tirs au but leur a été fatale.

Après un match nul face à la Nouvelle-Calédonie, 1 partout, c’est la séance des tirs au but (3-2) qui marquera le coup fatal pour les jeunes tahitiens qui tentaient d’aller en finale de la Coupe d’Océanie. Après leur victoire sur le Vanuatu, les Cook et Tonga, les Tama Ura n’ont pas réussi cette fois à s’imposer hier aux Fidji. Toutefois, face à leurs adversaires, les Tahitiens n’ont pas démérité. Après le premier but calédonien à la 13ème minute, l’équipe tahitienne est rapidement revenue au score en première période, grâce à un tir de Titouan Guillemant. Un but qui n’a malheureusement pas suffi pour espérer décrocher le précieux ticket pour le Mondial U17. Ce sont donc les Calédoniens qui se qualifient pour la Coupe du monde des moins de 17 ans au Pérou en novembre. Ils affronteront les Néo-zélandais en finale ce samedi. Ces derniers ont battu les joueurs des Fidji, pays hôte, 4 buts à 1.