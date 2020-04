Se soutenir et s’aider, entre Polynésiens, face à la crise sanitaire. Beaucoup en ont eu l’idée ces dernières semaines, développant des initiatives en tous genres, dans leur quartier ou grâce aux réseaux sociaux. Sollicité, le Pays a lancé une plateforme pour centraliser ces appels à solidarité et permettre à chacun d’être bénévole. Les communes, elles, pourront y faire part de leurs besoins, et être mis en contact avec des volontaires. La plateforme est accessible à l’adresse benevolescovidpf.com.

Préparer ou livrer des repas aux matahiapo ou aux plus démunis, donner de son temps ou de ses courses, faire profiter de ses compétences… Si beaucoup, au fenua, ont eu l’envie d’aider, ces derniers temps, s’y retrouver dans la jungle des appels facebook ou initiatives de quartier n’est pas aisé. C’est en tout cas la réflexion que s’est faite le gouvernement, contacté par plusieurs porteurs de projets pour les aider à organiser la solidarité citoyenne. Hier la plateforme Bénévoles Covid PF a été lancée. Manutea Gay, connu entre autres pour son action au sein de l’association « Emauta pour redonner l’espoir », et actif au sein de la cellule de crise du Pays, en a présenté le fonctionnement ce mercredi.

La plateforme est donc essentiellement une interface ente les bénévoles, les porteurs de projets et les communes, considérées comme les meilleurs référents de terrain par le Pays. Ces dernières pourront exprimer leurs besoins sur le site et sélectionner des volontaires. La direction de la Santé n’interviendra que pour filtrer certains appels et candidatures, « pour éviter les débordements ». « On propose d’aider à mettre en contact, mais il n’est pas du tout question d’entrer en concurrence avec les initiatives privées qui peuvent se débrouiller autrement s’ils préfèrent », précise Manutea Gay. Un message répété par le ministre de la Santé Jacques Raynal : Bénévoles Covid PF « n’a pas vocation a remplacer l’existant ».

Les domaines d’actions listées sur la plateforme : l’aide à la confection de colis alimentaires, leur transport, les dons alimentaires et vestimentaires, les compétences du secteur tertiaire (services), les compétences sanitaires, psychologiques et la mise à disposition d’espaces dans les logements pour les personnels soignants. À noter que les dons d’argent, eux, ne sont pas possibles sur le site, qui est opérationnel depuis ce mercredi. Manutea Gay a préféré prévenir : « Nous avons créé ça dans l’urgence, et il se peut qu’il y ait des ratés ». L’outil devrait évoluer en fonction des remontées des premiers utilisateurs.