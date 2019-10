Bingo interdit par l’État ? « On ne va pas se laisser faire », dit Teva Rohfritsch  

L’organisation de bingos est désormais encadrée au fenua. Mais le hic, c’est qu’une ordonnance qui empiète sur les compétences du Pays sur les jeux d’argent et de hasard a été prise en métropole au début de ce mois. Le vice-président Teva Rohfritsch affirme « on ne va pas se laisser faire » et a bien l’intention de rappeler à l’État que la Polynésie a un statut « c’est celui que nous sommes allés défendre à New-York et que nous défendons aussi à Taraho’i (…) on ne va pas se laisser faire ».

Le projet de loi relatif à l’organisation bingos a été adopté jeudi à l’assemblée. L’organisation de type de loterie est désormais soumise à 3 conditions « être ouverte au public », « être organisée dans un but non lucratif, social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif » et enfin « être caractérisé par des mises et des lots de faible valeur dont le montant est défini par la loi du Pays ».

Les jeux de hasard désormais « encadrés » au fenua

Désormais seules les associations, fédérations et organismes pourront, avec l’agrément du président du Pays, organiser une loterie. Il sera strictement interdit de déléguer l’organisation de ces jeux à des professionnels. D’autre part, le capital est désormais limité à 15 millions de Fcfp par an, et la valeur des lots ne devra pas excéder à 100 000 Fcfp. De plus le Pays mettra en place des taxes sur ces jeux de hasard et les communes pourront collecter des centimes additionnels.

Une ordonnance de l’État interdit tous les jeux d’argent et de hasard

Mais voilà, le 02 octobre dernier, le gouvernement central au travers d’une ordonnance réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard, a interdit l’organisation de tous les jeux d’argent et de hasard sauf à la Française des Jeux et au Pari mutuel urbain (les jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution, comme par exemple le tiercé). L’État veut ainsi lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, l’addiction au jeu ou encore protéger les mineurs.

Les contrevenants peuvent être punis de 3 ans d’emprisonnement et plus d’1 million de Fcfp d’amendes. Ces peines peuvent-être portées à 7 ans de prison et à plus de 200 millions de Fcfp d’amende lorsque l’infraction est le faite de bandes organisées.

Les élus de Taraho’i défavorables à cette ordonnance

Et c’est à l’unanimité que les élus de Taraho’i ont donné un avis défavorable sur cette ordonnance. Ils estiment en effet que l’État « empiète » sur les compétences relevant du Pays, mais aussi que « la rédaction de l’ordonnance laisse planer un doute sur la compétence de la Polynésie française, pourtant consacrée expressément jusque-là, de réglementer les loteries avec des lots de faible valeur en argent ».

« On ne va pas se laisser faire » – Teva Rofristch

Le vice-président Teva Rofristch assure que cette ordonnance ne va pas mettre en péril la loi de Pays relative à l’organisation des bingos. Il reconnaît toutefois que certains élements de la loi du Pays sont en « conflit avec l’ordonnance ». Mais il reste serein car pour l’instant l’ordonnance n’est qu’au « stade règlementaire » et il compte sur les parlementaires pour défendre les compétences de la Polynésie française lorsque la « loi de ratification » sera présentée. Il a bien l’intention de rappeler à l’État que la Polynésie a un statut, « c’est celui que nous sommes allés défendre à New York et que nous défendons aussi à Taraho’i (…) on ne va pas se laisser faire ».

Teva Rofristch considère d’ailleurs que « l’esprit de la loi et de l’ordonnance sont concordants ». Il a l’intention de proposer au président du Pays d’envoyer un courrier aux ministres en métrople, notamment au ministre de l’Action et des comptes publics, Gérald Darmanin « pour bien expliciter qu’il y a en Polynésie une pratique du bingo » et qu’à travers de ce projet de loi, cette loterie est désormais encadrée.