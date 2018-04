Black M : « Un grand honneur de revenir à Tahiti »

Le rappeur Black M sera en concert à To’ata le 5 mai prochain. L’un des phénomènes du rap français revient une seconde fois sur le fenua pour un véritable concert de « performer » à la hauteur du rendez-vous manqué en 2015. Black M promet déjà « le concert de votre vie ».

Cette fois-ci c’est la bonne. L’Eternel Big Black Tour de Black M va investir la scène de To’ata le 5 mai prochain pour faire danser les Polynésiens au son de Mme Pavoshko, Sur ma route ou encore Je suis chez moi. Black M se fait une joie de retrouver le public local après la déception de mai 2015, où son concert avait été annulé par son producteur local Marc Slama. Celui qui a débuté avec le groupe Sexion d’Assaut avait déjà beaucoup apprécié la Polynésie : « je me rappelle de merveilleux endroits, c’est tellement beau chez vous franchement ! J’ai envie de visiter et de visiter encore ». Très frustré de ne pas avoir pu partager sa musique avec les Polynésiens, l’artiste n’a jamais abandonné l’idée de revenir.

L’Eternel Big Black Tour tourne maintenant depuis juillet 2017. Déjà 550 000 spectateurs se sont massés dans les salles de spectacles pour voir le show. Un public assez large composé d’enfants et d’adolescents -Black M est d’ailleurs dans le top 10 des personnalités préférées des 7-14 ans-, mais aussi des parents et grands-parents. Il n’y a donc pas que des amateurs de rap puisque, comme le dit l’artiste, c’est du « hip hop ouvert à tous » qui parle de la vie en général.

Au programme de ce concert « un mix des deux albums (Eternel Insatisfait et Les yeux plus gros que le monde, NDLR) et des surprises » avec DJ et danseurs, promet Black M. Le rappeur a découvert la musique avec Mickael Jackson. Et comme le roi de la pop, Black M est réputé pour faire le show à chacun de ses concerts en faisant participer au maximum le public, le tout dans une ambiance survoltée. Pour Black M, la scène est le meilleur moyen d’exprimer sa musique.

Le public polynésien est prévenu, il va donc falloir donner de soit !

Pratique :

Les billets sont en vente à partir de 4 000 Fcfp dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.