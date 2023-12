Boxe, MMA, judo et muscu… Le pôle de combat de Punaruu prend forme

Le chantier de ce premier pôle sportif de combat porté par l’IJSPF, a démarré en début d’année. Il sera livré en décembre 2024 et comprendra un dojo, une salle de boxe et ses deux rings, mais aussi une salle de MMA avec son octogone et un espace de musculation.

Le chantier du pôle de combat de Punaauia se poursuit. Depuis la pose de la première pierre en septembre 2022, les travaux ont bien avancés et on devine désormais l’apparence générale de l’édifice. À ce jour, on distingue déjà les 4 niveaux du bâtiment qui comprendra 4 espaces d’entraînement – de 228 mètres carrés chacun – réparti sur 2 étages, le tout surplombé, par quatre mezzanine distinctes (destinée aux spectateurs). On y retrouvera donc un dojo, une salle de boxe avec deux rings, une salle de MMA avec un octogone, mais aussi un espace de musculation pour la préparation physique des athlètes.

Les Jeux du Pacifique de boxe en ligne de mire

Ce projet lancé sous la mandature d’Édouard Fritch s’inscrit en fait dans la perspective des Jeux du Pacifique 2027, notamment pour faire monter le niveau en boxe anglaise. Mais pour Ariitea Bernadino, directeur de l’IJSPF, il s’agit d’une stratégie plus globale qui rentre « dans une dynamique de construction » partant de l’échelle locale, en passant par le national, mais allant surtout jusqu’à l’international. « On a vraiment des qualités dans le pays, insiste encore le directeur. Et c’est pour ça qu’on a misé sur ces disciplines qui permettraient de faire rayonner nos sportifs polynésiens, mais aussi la Polynésie au travers du sport ».

« Montrer que ça fonctionne »

Pour Ariitea Bernadino, en poste depuis 2018, cette opération doit aussi permettre aux jeunes d’avoir accès à des infrastructures de qualité. Ce pôle devrait, selon lui, couvrir les besoins d’une zone s’étalant sur un périmètre de 20 km entre Faa’a et Paea. La jeunesse devra toutefois, pour pouvoir en profiter, être adhérents aux clubs affiliés aux fédérations délégataire de service public. « On ne va pas pouvoir satisfaire l’ensemble des demandes, regrette le directeur, qui précise encore que chaque entité devra s’organiser. L’idée étant « de montrer que ça fonctionne pour pouvoir, peut-être, par la suite, dupliquer ces équipements sportifs ».

Un autre pôle à Taravao?

L’ancien gouvernement envisageait de la construction de deux autres édifices du genre sur vers Pirae et Taravao. Celui de Taravao faisant d’ailleurs encore parti des projets maintenu par le gouvernement Brotherson, selon le directeur de l’IJSPF. En attendant, le pôle de Punaruu devrait être livré pour les prochaines fêtes, dans un ans. À noter enfin que l’ouvrage représente un coût total de 700 millions francs, cofinancé par l’État (300 millions) et le Pays (400 millions).