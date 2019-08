« Boyer fait du dumping sur les prix » – le Pd-g de Fiumarella

Après avoir rencontré le gouvernement, les patrons des entreprises du BTP ont assuré que « il n’y a rien de vraiment de concret ». Ils ne nient pas qu’ils se sont ligués contre leur concurrent : « On se fait tailler des croupières par Boyer (…) il fait du dumping sur les prix » mais affirment aussi qu’ils n’ont pas non plus les « moyens humains et matériels » de leur concurrent.

Les patrons des entreprises du BTP touchées par la grève ont été reçus à la présidence, pendant près de deux heures, par les ministres de l’Aménagement, Jean-Christophe Bouissou, et du Travail, Nicole Bouteau.

A leur sortie ils sont allés à la rencontre de leurs salariés qui les attendaient à l’extérieur.

Un gréviste de chez Poly Goudronnage, Rodolphe Bryant, a affirmé que « la clé est avec le ministère de l’Équipement car c’est lui qui donne les marchés publics. Tout ce que je sais, nous les entreprises privées, nous n’avons qu’une orange qu’on doit partager et Boyer il a le sac d’oranges ». Il reconnait néanmoins que le matériel utilisé est « vieux » et que pour être « performant » il serait judicieux de le renouveler.

La secrétaire générale de Otahi, Lucie Tiffenat, était avec ses adhérents à la sortie de la réunion entre les patrons et le gouvernement. Elle affirme que des propositions ont été faites aux entreprises et les patrons attendent que ces dernières « soient gravées dans le marbre » par le ministre de l’Équipement, René Temeharo, absent pour le moment. La secrétaire générale de Otahi estime que les solutions proposées par le gouvernement ne vont pas régler du jour au lendemain les problématiques des entreprises mais elle reste confiante.

Du côté des patrons, le Pd-g de Fiumarella Bernard Gallois a assuré au sortir de la réunion que « il n'y a rien de vraiment de concret ». Il ne nie pas que les sociétés touchées par le mouvement de grève se sont liguées contre leur concurrent Boyer. « On se fait tailler des croupières par Boyer (…) il fait du dumping sur les prix (…) Boyer fait du dumping sur les prix parce qu'il a des marchés protégés ». Il assure aussi que Boyer a les « moyens humains et matériels » qu'eux n'ont pas forcément.