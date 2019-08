Grève dans le BTP : « Pendant des années les entreprises locales ont régné en maîtres sur le marché du bâtiment, du bétonnage »

La secrétaire générale de Otahi dénonce le fait que « pendant des années les entreprises locales ont régné en maîtres sur le marché du bâtiment, du bétonnage » mais n’ont rien fait pour embaucher les compétences. Résultat, aujourd’hui l’entreprise Boyer qui a les compétences récupère beaucoup de marchés publics, puisqu’elle est en mesure de répondre correctement aux appels d’offre. « Il n’y a pas de magouilles (…) pas de pot de vin ».

La secrétaire générale de Otahi, Lucie Tiffenat, regrette que les 6 grandes entreprises du BTP du fenua, JL Polynésie, Fiumarella, Poly Goudronnage, Bernard Travaux Polynésie, JB Lecaill et Interoute dont les salariés sont en grève n’aient pas fait le nécessaire pour embaucher du personnel compétent pour répondre aux appels d’offre, comme l’a fait leur concurrent Boyer. Elle assure que si ce dernier se voit en effet attribuer de nombreux marchés publics, c’est grâce aux compétences au sein de l’entreprise. La secrétaire générale de Otahi dénonce d’ailleurs le fait que « pendant des années les entreprises locales ont régné en maîtres sur le marché du bâtiment, du bétonnage. (…)Aujourd’hui Boyer pour sauver sa peau s’est attaché les services de personnels compétents pour répondre aux appels d’offre (…). »

« Il n’y a pas de pots-de-vin »

Lucie Tiffenat affirme que les entreprises en grève « veulent faire croire à leurs salariés que l’entreprise qui est majoritaire et qui a tous les marchés … on parle de pots-de-vin ou quoique ce soit. Je dis non ». Mais elle se sent rassurée puisque selon elle, certaines entreprises du BTP du fenua sont elles aussi sur le point d’embaucher des personnes compétentes pour pouvoir répondre correctement aux appels d’offre.

La secrétaire générale de Otahi assure qu’une solution pourrait être trouvée. Elle fait notamment état de la remise en place du plan de charge qui a été retiré du code des marchés public. Le plan de charge permettait au gouvernement de voir si telle ou telle entreprise avait un carnet de commandes rempli, et pouvait ainsi donner en tenir compte en attribuant des marchés à d’autres entreprises. Cet outil pourrait, selon Lucie Tiffenat donner des chantiers à toutes les entreprises du BTP du fenua : « Boyer aura toujours les moyens d’avoir tous les marchés qu’il veut, car sur le papier il remplit toutes les conditions ».

Les entreprises du BTP dont les salariés sont en grève, n’ont pas voulu répondre à nos questions.