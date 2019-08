« On va faire monter la pression » – Patrick Galenon

L’intersyndicale et les grévistes du BTP ont été reçus à la présidence. « Beaucoup de bavardage et pas beaucoup de choses pratiques » a déclaré Patrick Galenon qui a aussi annoncé que le mouvement sera durci jeudi : « On va faire monter la pression ».

Le secrétaire général adjoint du Syndicat autonome de l’équipement (Satep), Sala Teato, présent mercredi matin sur le piquet de grève à Tipaerui, raconte qu’il s’est fait bousculer par l’un des directeurs du parc à matériel. Sala Teato assure que si aucune négociation n’a lieu, jeudi le mouvement de grève devrait se durcir : « on ferme tout, plus personne ne rentre et ne sort. On a une station de gasoil là-haut où tout le monde va se ravitailler, ben on ferme tout ».

Le secrétaire du Satep, Etienne Heuea, qui travaille à la section exploitation, demande « la reconnaissance » des salariés et notamment des chauffeurs qui « sont la base de tout, ici nous avons tous les engins lourds de l’Équipement et sans chauffeur, les engins ne fonctionnent pas ». Il considère que la section d’exploitation de l’Équipement est le « cœur » même de l’Équipement si ce n’est le « bras armé ».

L’intersyndicale ainsi que les grévistes du BTP ont été reçus à la présidence par la ministre du Travail, Nicole Bouteau, la ministre de la Modernisation de l’administration, Téa Frogier, et le ministre de l’Aménagement du territoire, Jean-Christophe Bouissou. Le secrétaire général de la CSTP-FO Patrick Galenon a déclaré : « on a été un peu déçu car on espérait que ce soit M. le président, mais bon c’est comme ça ». Les discussions ont tout de même duré deux heures et ont tourné autour du statut des fonctionnaires, ou encore du manque de personnel à l’Équipement. Patrick Galenon assure que le mouvement va être durci jeudi, car pas question pour l’intersyndicale que des salariés soient licenciés : « vous savez, il n’y a pas d’amortisseur social en Polynésie française».

Le ministère de l’Équipement a enregistré 103 grévistes sur un effectif total de 741 agents, soit 13,9% des salariés.