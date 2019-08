L’Équipement et les entreprises du BTP en grève

L’intersyndicale (CSIP, CSTP-FO, O oe to oe rima, Otahi) a rencontré la direction de l’Équipement mardi après-midi. Les négociations n’ayant pas abouti, la grève est effective à partir de minuit mardi soir. Il en va de même pour les 6 grandes entreprises du BTP du fenua, à savoir JL Polynésie, Fiumarella, Poly Goudronnage, Bernard Travaux Polynésie, JB Lecaill et Interoute.

Le statut de la fonction publique est « obsolète »

Deux gros points d’achoppement selon l’intersyndicale, notamment les conditions de travail des agents. En effet, le personnel de l’Équipement demande le paiement des heures supplémentaires en lieu et place de la récupération sur un délai d’un mois, le paiement des heures majorées sur tableau de service ou encore une indemnité pour travail de nuit. Le second point d’achoppement concerne la situation des agents de tout l’Équipement notamment leur reclassement et leur avancement. Et face à ces revendications, les instances du Pays ont affirmé à l’intersyndicale, selon le 1er secrétaire adjoint de la CSIP, Cyril Le Gayic, que le statut de la fonction publique ne permettait pas de répondre à ces demandes. Un statut « obsolète », poursuit Cyril Le Gayic puisque mis en place il y a 24 ans, « et depuis il n’y a pas eu d’améliorations, sauf pour les cadres A et B (…). D’ici demain on va avoir 7 000 recrutés dans l’administration catégorie D ».

D’autres préavis de grève devraient être déposés

De son côté le secrétaire général de la CSTP-FO, Patrick Galenon, assure que le Pays devrait embaucher plus et notamment des conducteurs de travaux « c’est extrêmement grave (…) les chantiers ne sont pas surveillés et donc les entreprises dans les îles ne sont pas suivies et donc pas payées », dit-il.

Du côté des entreprises privées on nous affirme que ce mouvement de grève ne va pas les aider. Certaines estiment aussi que « les carnets de commande ont baissé » et que les retards de paiements du Pays ont aggravé la situation.