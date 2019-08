Prism part à la recherche de ses futurs incubés

L’incubateur de startups Prism a lancé le 14 août dernier un appel à projets pour monter sa 4ème promotion. Les candidatures se font en ligne et jusqu’au 15 septembre à minuit.

Prism se lance à la recherche de la quatrième promotion de son incubateur de startups. Un appel à projets a été lancé le 14 août dernier afin de dénicher les porteurs de projets et entrepreneurs aux idées innovantes, capables de développer leur territoire et à la recherche d’un accompagnement. Les candidatures sont à déposer en ligne jusqu’au 15 septembre à minuit. La présélection aura lieu le 30 septembre suivi d’un bootcamp les 8 et 9 octobre avant le jury final le 11 octobre. Les projets doivent proposer une solution à un problème sur un marché spécifique, avoir au moins deux ans d’existence juridique et être capable de s’exporter. « La motivation, la crédibilité des porteurs de projet et le réalisme du projet présenté » sont également recherchés précise Prism.

Pour les potentiels incubés qui souhaiteraient de plus ample renseignements, un Apéro Questions et Réponses est organisé le 28 août à 18 heures à Café Maeva-Grill House & Bar.