Guillaume Bats : le handicap qui décape

L’humoriste Guillaume Bats donnera trois spectacles à Tahiti, les 5, 6 et 7 septembre au Petit théâtre de la Maison de la culture. Autodérision et humour noir libèrent le rire. Contre nos préjugés, Guillaume Bats vise juste, et affirme sa détermination.

Tahiti s’apprête à accueillir l’humoriste Guillaume Bats, qu’on pourrait appeler le Michel Petrucciani du rire. Il est atteint du même handicap, la « maladie des os de verre ».

« Avant d’en rire, j’en ai souffert étant plus jeune, surtout au collège. Mais c’est vraiment là que j’ai commencé à voir que je pouvais maîtriser le rire et en faire quelque chose de constructif, pour moi déjà, pour mieux le vivre. » Guillaume Bats fait du théâtre depuis qu’il a 12 ans. À 20 ans, il quitte Reims pour Paris, écrit ses premiers sketchs et se fait remarquer sur Internet. C’est en 2012 qu’il devient humoriste professionnel, grâce notamment à l’émission de Laurent Ruquier « On ne demande qu’à en rire ». Jamais il n’a envisagé de faire autre chose, et il dit avoir toujours été soutenu par sa famille d’accueil, qui est sa famille de coeur.

Le spectacle qu’il vient donner à Tahiti s’appelle « Hors Cadre » : « J’aime bien les titres énigmatiques, où les gens se demandent ce qui va se passer. Qu’est-ce qui est hors cadre ? Le mec ? Ce qu’il va dire ? » Et effectivement, Guillaume Bats n’hésite pas à créer un certain malaise en début de spectacle, pour mieux faire naître la connivence ensuite :

« Hors cadre » est un spectacle de stand-up, très rythmé, co-produit par Jérémy Ferrari et Éric Antoine. Les sales vannes que plus personne ne se permet sur les handicapés ? Lui, il ose. Excellent comédien, très expressif, Guillaume Bats part du handicap pour s’attaquer à tous les ostracismes et provoquer le rire libérateur, celui qui fait qu’on se reconnaît en l’autre.

Infos Pratiques

Hors Cadre, un spectacle de Guillaume Bats présenté par PACL Events

Les 5, 6 et 7 septembre à 19h30

Petit théâtre de la Maison de la Culture

Tarif : 4 500 Fcfp (3 500 Fcfp pour les moins de 18 ans)

Billets en vente sur ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour, et à Radio1 à Fare Ute.