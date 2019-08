Centre de spectacles et de congrès du Village tahitien : 4 architectes sélectionnés pour le dialogue compétitif

Le jury a sélectionné ce mardi les maîtres d’œuvre qui vont participer au dialogue compétitif pour la réalisation du Centre de spectacles et de congrès. Quatre cabinets d’architecture et de maîtrise d’oeuvre ont été sélectionnés parmi une vingtaine de candidats.

Sous l’égide du président Édouard Fritch, TNAD a réuni ce mardi le jury désigné pour sélectionner les 4 cabinets d’architecture et de maîtrise d’œuvre qui auront, dans le cadre d’une procédure de dialogue compétitif, en charge de proposer leurs projets architecturaux et d’aménagement du futur « Centre de spectacles et de congrès » sur les plateaux de Outumaoro. C’est une composante majeure du projet du Village tahitien, « un des moteurs principaux de la zone touristique en terme d’attractivité et d’activité, en cohérence avec les projets d’hébergements touristiques et résidentiels présents sur le site ».

Le complexe est destiné à accueillir, des événements de multiples natures tels que des congrès, des spectacles, des expositions ainsi que des festivals ou conférences, et comprendra donc :

1 salle de spectacle modulable de 2 000 jusqu’à 3 000 places (une taille choisie pour ne pas faire du centre un concurrent direct du site de To’ata, qui doit être couvert pour permettre un fonctionnement même par temps de pluie, NDLR);

1 salle de congrès de 600 places sécable à moitié ;

1 salle de congrès de 300 places pouvant servir de salle de répétition de manière optionnelle ;

1 grand théâtre de 850 à 900 places sécable à moitié ;

1 petit théâtre de 350 places ;

1 espace d’exposition destinés à recevoir une grande variété d’évènements y compris de démonstration sportive si cela est techniquement possible ;

Plusieurs espaces mixtes de restauration, networking ou d’accueil dédiés ;

6 à 8 salles de travail pour les congrès configurables selon les besoins ;

Le projet prévoit également la création d’un parking de 1 500 places afin d’accueillir les visiteurs du centre de congrès, mais également des complexes hôteliers et résidentiels aux alentours.

À l’issue de cette première phase de sélection, les 4 cabinets d’architecture retenus auront pour mission de proposer au gouvernement un projet complet et original, intégré au site du « Village tahitien ». Ces différents projets seront confrontés et mis en compétition auprès du jury de sélection du projet.

Une phase de dialogue est engagée pour 4 à 6 mois afin que chaque concepteur puisse apporter des améliorations au projet présenté par son équipe, à la suite de cette première présentation et des questions et remarques recueillies auprès du jury. La décision finale doit être prise début 2020.

