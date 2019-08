La langue des signes et les exercices cérébraux pour matahiapo font leur entrée à la Maison de la culture

Te Fare Tauhiti Nui a dévoilé ce mardi son programme de la rentrée. Spectacles, médiathèque, manifestations culturelles et aussi cours et ateliers. Parmi ceux-ci, deux nouveautés qui sortent de l’ordinaire : un cours de langue des signes et un atelier « remue-méninges » à destination des anciens pour rebooster l’activité cérébrale.

Pour la rentrée 2019/2020, la Maison de la culture poursuit sur sa dynamique de 2019 qui s’est révélée positive, tant par les manifestations culturelles qui s’y sont tenues que par les travaux de structure et d’embellissement qu’ont connu les deux salles de théâtre et l’espace To’ata.

Ainsi, pour cette rentrée, la médiathèque aux 2 500 abonnés se dote d’une bibliothèque numérique, Numilog, qui offre pour l’heure 156 titres disponibles en streaming ou en téléchargement.

Autres nouveautés parmi les nombreux cours et ateliers proposés par ce temple de la culture, des cours de langue des signes et un atelier à l’intention des matahiapo pour améliorer leur cognitivité.

Fanny Wittmer enseigne la langue des signes avec pour objectif de permettre aux déficients auditifs de communiquer entre eux ainsi qu’avec leurs proches. Ses cours s’adressent aussi à ceux qui travaillent au contact du public. Et contrairement aux idées reçues, cette langue ne s’exprime pas uniquement avec les mains, mais aussi avec le corps. Une véritable expression corporelle.

Blandine Medeau, de son coté, s’intéresse aux plus de 60 ans. Dans son atelier intitulé « Remue-méninges » elle fait travailler les cerveaux, faisant appel aux différents types de mémoire : visuelle, tactile, auditive, immédiate. L’activité cérébrale, c’est son domaine.

Pour de plus amples informations sur les cours et ateliers, ainsi que sur les spectacles qui viendront clore l’année 2019, rendez-vous sur le site web de TFTN.