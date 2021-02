Cannabis thérapeutique : Karl Anihia relaxé en appel

Condamné à 3 mois de prison avec sursis en première instance, en mars dernier, pour avoir planté un pied de paka devant l’assemblée de la Polynésie, le président de l’association Tahiti Herb Culture Karl Anihia a été relaxé en appel.

« Pas un délinquant, mais un militant » : c’était la ligne de défense de l’avocat de Karl Anihia depuis le 5 mars 2020, lorsqu’avec son association Tahiti Herb Culture, il avait planté devant l’assemblée un pied de cannabis pour interpeller le monde politique sur le cannabis thérapeutique dont il défend la légalisation. Poursuivi pour transport et détention, il avait été à 3 mois de prison avec sursis, et immédiatement annoncé son intention de faire appel. L’audience en cour d’appel a eu lieu le 21 janvier dernier, où Karl Ahinia ne répondait plus que du chef de provocation à l’usage de stupéfiants. Cette fois, le procureur n’avait requis qu’un mois de prison avec sursis.

La décision est tombée ce matin : relaxe. « C’est un grand soulagement (…) déclarait Karl Ahinia à la sortie de l’audience. La cour a compris le geste. Il commence à y avoir un apaisement des consciences, avec cette décision qui peut être symbolique pour tous les malades. C’est le message que je voulais faire passer à travers ce geste. »