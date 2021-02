Municipales à Papeete : Tauhiti Nena débouté

Le tribunal administratif n’a pas fait droit à la requête de Tauhiti Nena, qui demandait l’annulation des opérations électorales du 28 juin dernier. Les multiples motifs invoqués par le candidat malheureux ont été rejetés en bloc.

Le second tour des élections municipales à Papeete s’était soldé par un score de 4 216 voix pour la liste de Michel Buillard et 4 068 voix pour celle de Tauhiti Nena.

Tauhiti Nena évoquait devant le tribunal administratif l’utilisation d’agents et de moyens de la commune dans la campagne électorale de Michel Buillard, la distribution de kits alimentaires et de CAES, un changement de la liste d’émargement entre les deux tours, des manifestations de soutien au maire sortant en période de réserve et aux abords des bureaux de vote, et des procurations douteuses.

Concernant les procurations, le délai de recours n’a pas été respecté, ce qui a écarté ce grief. Une circulaire spécifique à la situation sanitaire permettait la réédition des listes d’émargement. Enfin le tribunal administratif estime en outre que Tauhiti Nena n’apporte pas de preuves de ses autres allégations. Me Bourrion, avocat de Michel Buillard, répétait ce matin comme il l’avait fait lors de l’audience qu’il s’agissait de « motifs futiles. M. Nena s‘est fondé sur des babioles, des faits qui n’avaient pas d’intérêt. »