CHPF : bientôt des plages horaires élargies pour l’IRM ?

La mise en place d’un second appareil d’IRM à Tahiti est retardée par une procédure judiciaire. Le Pays réfléchit donc à une plus grande amplitude horaire pour l’équipement existant.

Plus de trois mois pour avoir un rendez-vous lorsqu’on veut savoir si on est atteint d’un cancer, c’est beaucoup trop. La question des délais de rendez-vous pour les examens médicaux par IRM a été évoquée ce lundi à l’assemblée par le ministre de la Santé Jacques Raynal, en réponse à une question orale de Vaiata Perry-Friedman.

« Le retard accumulé est tel que, même une deuxième autorisation ne suffira pas à atteindre un niveau d’équipement conforme à la moyenne nationale et aux attentes des Plans Cancer, » soulignait l’élue Tahoeraa.

« Le besoin d’un second appareil a été identifié, effectivement, dès 2017, et est partagé par tous les acteurs sanitaires, » a répondu Jacques Raynal. Il a rappelé que deux projets d’IRM avaient été déposés et soumis à la commission d’organisation des soins, qui avait émis un avis défavorable à ces deux projets « jugés non satisfaisants tant sur le plan du fonctionnement que du choix de la machine, ou de l’emplacement proposé, ou du respect des grandes orientations du SOS (Schéma d’organisation sanitaire, ndlr). Aussi ces deux demandes ont été refusées. » Cette décision a été attaquée par les demandeurs au tribunal administratif, qui a jugé en faveur du Pays, mais l’un des demandeurs a engagé une procédure en appel qui bloque l’organisation d’une nouvelle commission, a ensuite expliqué le ministre de la Santé, qui se déclare toujours favorable à un projet privé. La décision de la cour d’appel est attendue en août ou septembre.

Sachant que la mise en place d’un tel équipement, même disposant d’une autorisation, prendrait plusieurs mois, le Pays envisage donc d’étendre les plages horaires de l’IRM du CHPF, déjà utilisé douze heures par jour à la fois par l’hôpital et par des médecins libéraux, a déclaré Jacques Raynal.