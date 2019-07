Finances : le 3e collectif budgétaire adopté par l’assemblée

L’assemblée de la Polynésie française a modifié le budget 2019 du Pays pour la troisième fois. 3,754 milliards de Francs sont prélevés sur l’épargne du Pays.

Ce collectif prélève 3.75 milliards de Francs sur l’épargne du Pays. Près de 2,4 milliards de Francs sont ajoutés aux dépenses de fonctionnement, dont 1,32 milliard aux mesures de soutien à l’économie et à l’emploi. Le bas de laine du Pays s’établit donc, depuis ce vote de ce lundi, à 12,462 milliards de Francs.

À l’issue du vote de ce matin, le budget du Pays pour cette année fait figurer 141 milliards de Francs en autorisation de programmes. Parallèlement, ce 3e collectif fait le ménage, en supprimant 433 autorisations de programme obsolètes, immatures ou surévaluées. Quant aux crédits de paiement disponibles, ils s’élèvent désormais à 53,2 milliards.

5,68 milliards pour l’emploi en 2019

Le vice-président et ministre de l’Économie et des finances, Teva Rohfritsch, a souligné le versement de 700 millions de Francs au FELP, le Fonds pour l’emploi et la lutte contre la pauvreté, qui permettront selon lui de financer 4 600 mesures individuelles d’aide au second semestre. Au final, les crédits dédiés à l’emploi pour l’année 2019 seront portés à 5,680 milliards.

Autre grosse dépense de fonctionnement, les 445 millions supplémentaires versés à la caisse de soutien des prix du coprah, dans un contexte de chute des cours mondiaux et de hausse de la production locale.

Le gouvernement a également annoncé la création de 42 postes dans la fonction publique : il s’agit des secteurs de l’éducation (auxiliaires de vie scolaire et adjoints d’éducation), de l’urbanisme et de l’équipement, pour accélérer le traitement des dossiers, et de la santé, pour renforcer les équipes d’intervention opérationnelle. 43 recrutements temporaires sont également annoncés. Coût budgétaire : 166 millions de Francs.