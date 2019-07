L’APF rejoint l’Assemblée parlementaire de la Francophonie

Le président de l’assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, est à Abidjan en Côte d’Ivoire où se tient la 45e session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) qui rassemble 87 pays francophones du monde entier. L’assemblée de la Polynésie française fait son entrée au sein de cette instance.

Gaston Tong Sang effectue ce déplacement en vue de l’adoption, lors de cette session plénière lundi, de l’adhésion de la troisième institution polynésienne à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. Gaston Tong Sang avait souhaité rejoindre cette structure interparlementaire dès sa prise de fonction, et cette initiative avait été validée par les élus de Tarahoi en décembre dernier. La Polynésie française est appelée à siéger aux côtés de la Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu, du Cambodge, du Vietnam et du Laos regroupés au sein de la section régionale Asie-Pacifique. « Une étape importante de l’évolution de la Polynésie et de son assemblée vers des compétences plus élargies et orientés à l’international, » a commenté Gaston Tong Sang :

Le président Gaston Tong Sang a participé, dès dimanche matin et tout au long de la journée, à plusieurs réunions de travail et de concertation : celles du réseau des jeunes parlementaires francophones, des commissions de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles, de la coopération et du développement, et de la commission politique.

« Dans cet environnement océanien majoritairement anglophone, l’assemblée de la Polynésie française arbore sa francophonie avec fierté et conviction, » a déclaré Gaston Tong Sang dans son discours de réception. Mais il n’y a pas d’opposition entre l’intégration dans une institution de promotion de la francophonie et la défense des langues polynésiennes, au contraire, estime Gaston Tong Sang :

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF), dont l’assemblée parlementaire est une émanation, se veut influente sur le plan mondial, l’expression d’une diplomatie culturelle de la France. Elle entend promouvoir la démocratie et l’état de droit au sein des États et entre les États. Elle est l’une des organisations régionales sur lesquelles s’appuient les Nations unies pour réaliser leurs objectifs de paix et de développement. L’assemblée parlementaire de la Francophonie, elle, a notamment pour mission de s’assurer que les décisions de l’OIF sont mises en œuvre.

Avec communiqué.