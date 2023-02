Cindy Leroux en route pour l’Arnold Classic 2023

Grande gagnante en bikini toutes catégories de la Roberto Cowan Legacy, Cindy Leroux va représenter le fenua à l’Arnold Classic en mars. Elle s’envolera pour les États-Unis le 24 février.

Nouveau challenge pour Cindy Leroux. Après deux ans de pause, elle fait son grand retour sur les scènes de culturisme. Cette passionnée de sport a encore du mal à réaliser qu’elle est sur le point de s’envoler pour Columbus, aux États-Unis, et qu’elle s’apprête à participer à l’édition 2023 de l’Arnold Amateur. Il faut dire que six années se sont écoulées depuis qu’elle a fait ses premiers pas en compétition et qu’il s’agit seulement de sa deuxième expérience à l’international. La bodybuildeuse pratique la musculation depuis 9 ans mais s’était éprise du CrossFit ces deux dernières années. Et c’est finalement après sa victoire en bikini toutes catégories à la Roberto Cowan Legacy qu’elle a repris goût au culturisme. Un succès qui l’a motivée à aller au-delà de ses limites en suivant notamment une préparation poussée avec un coach américain. « J’ai commencé ma prépa après Noël, confie l’athlète. J’avais envie d’essayer pour cette préparation l’expertise d’un coach américain« . Un affûtage « relativement facile » mais qui se corse à quelques semaines du grand jour.

À 41 ans, les scènes elle connaît, puisqu’elle a participé à plusieurs compétitions au niveau local : l’IFBB en 216, la Tahiti Body Contest en 2018 ou encore l’Igor Leontieff en 2019. Au fenua, les concurrentes potentielles se connaissent et savent quelles sont les forces et les faiblesses de chacune. C’est donc là tout l’enjeu de cette participation à une compétition internationale, qui lui permettra de jauger son niveau par rapport aux amatrices des quatre coins du globe. Pour la championne, l’objectif est simple : « prendre la première place » de la catégorie amateur et « porter le drapeau de la Polynésie sur le podium« .

Pour représenter la Polynésie, ils devraient être deux avec Gary Colombani dont la participation reste encore à confirmer. La compétition aura lieu le 3 mars prochain mais la championne s’envolera le 24 février.