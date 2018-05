Code 9.8 en première partie de Black M

Le collectif de rappeurs polynésiens, Code 9.8, va assurer la première partie du concert unique de Black M, le 5 mai prochain place To’ata. L’occasion pour le Code 9.8 de rencontrer un rappeur issu lui aussi d’un collectif, Sexion D’Assaut.

Le rappeur Black M arrive lundi soir à Tahiti pour son concert « Eternel Big Black Tour » le 5 mai place To’ata. L’artiste a promis « le concert de ma vie et de votre vie » au public polynésien. Un public que le collectif de rappeurs polynésiens, Code 9.8, a été chargé de mettre dans l’ambiance lors de la première partie. Baby K-pone, Herehia, Teriitua, Big H, Weston et Bzeto monteront donc sur la scène 20 minutes avant Black M. Un opportunité pour le groupe de mettre en avant leurs deux nouveaux morceaux, Authentik et Cool et Posé, qui annoncent l’arrivée d’un deuxième album. Bien évidemment, les tubes du groupe seront au rendez-vous. C’est aussi l’opportunité pour le Code 9.8 de rencontrer l’un des rappeurs les plus connus de la nouvelle génération, qui lui aussi vient d’un collectif, Sexion D’Assaut. Déjà un point commun comme l’explique Baby K-pone.

A noter que Black M sera en séance de dédicaces le mercredi 3 mai à 16 heures dans la galerie Moana Nui de Carrefour Punaauia.

Pratique :

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.