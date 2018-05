La leptospirose toujours bien présente sur le fenua

Les cas de leptospirose sont en augmentation d’après le dernier bulletin de veille sanitaire envoyé lundi après-midi. Onze cas ont été confirmés il y a deux semaines.

La leptospirose ne faiblit pas en Polynésie. Entre le 9 et le 22 avril, onze nouveaux cas ont été déclarés au bureau de veille sanitaire. Les causes de l’infection sont principalement les mêmes que les semaines précédentes à savoir le jardinage mais aussi une baignade en eau douce ou une randonnée avec un passage en rivière. Ces nouveaux cas ont été décelés à Tahiti, Raiatea, Taha’a et Fatu Hiva.

Le bureau de veille sanitaire rappelle donc quelques précautions à prendre :