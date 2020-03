Coronavirus : la Polynésie officiellement en « phase 1 »

Après l’annonce ce matin de la présence au fenua d’une première personne atteinte du covid-19 – la députée Maina Sage – le Haut-commissariat a activé le dispositif ORSEC et son PC de crise.

Dans un communiqué diffusé en début d’après-midi, le Haut-commissariat explique qu’après la détection de ce premier cas, « la Polynésie passe donc en phase 1, c’est-à-dire de freiner l’introduction du virus sur le territoire. »

« Pour ce faire, l’ensemble des mesures sanitaires sont prises par l’État et le Pays pour mettre en place une enquête sanitaire et identifier les cas contacts. A ce stade, il s’agit d’un cas isolé et tout est mis en œuvre pour limiter une éventuelle propagation. »

Et le Haut-commissariat annonce que le déclenchement de la phase 1 active également le dispositif ORSEC (organisation de réponse de sécurité civile) et le PC de crise du Haut-commissariat.

« Le dispositif permet de mobiliser l’ensemble des secteurs stratégiques (santé, éducation, économie, transports, énergie) pour faire face à la crise dans toutes ses dimensions. Les mesures barrières efficaces qui ont été mises en place, sont bien sûr maintenues et pourront, à tout moment, être renforcées en fonction de l’évolution de la situation. »

Les navires de croisière bientôt à l’arrêt ?

Ce qui signifie, entre autres, que l’État et le Pays doivent décider si les escales en Polynésie des bateaux de croisière doivent être suspendues, y compris celles du Paul Gauguin et de l’Aranui. Selon un professionnel du tourisme, la demande a déjà été relayée aux opérateurs de croisière.