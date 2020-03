L’ancien ministre Albert Solia est décédé

L’ancien ministre de l’équipement est décédé ce mercredi matin, à l’âge de 75 ans. Le gouvernement a salué la mémoire d’un « grand travailleur », qui a longtemps servi la Polynésie française.

Albert Solia avait fondé et a été longtemps le P-Dg d’Interoute en Polynésie française. Appelé au gouvernement par Gaston Flosse en mai 2013, était devenu ministre de l’Équipement, de l’Urbanisme et des Transports terrestres et maritimes. Édouard Fritch le garde, en 2014, en tant que ministre de l’Équipement, de l’Aménagement et de l’Urbanisme, des Transports intérieurs et de l’Environnement. C’est notamment lui qui avait porté le projet de la Route du Sud, initié puis abandonné par Gaston Flosse et repris en 2016. En 2017, déjà affaibli par la maladie, Albert Solia avait démissionné, remplacé par Luc Faatau. Deux mois plus tard il devenait « conseiller technique en charge du suivi des grands travaux » auprès du président Édouard Fritch.

Le président du Pays dit avoir « appris la nouvelle avec beaucoup d’émotion » ce mercredi. « Jusqu’au bout il a lutté avec courage et détermination contre la maladie, écrit la présidence. Il restera dans les mémoires comme un homme plein d’empathie, apprécié de tous ceux qui l’ont côtoyé ».

Une veillée se tiendra ce soir à 19 heures au temple protestant de Punaauia et une deuxième veillée demain à 19 heures, toujours au temple. L’enterrement se fera vendredi au cimetière Vaitavere de Punaauia.

Avec communiqué