Coup de jeune sur la Foire Agricole

Du 27 septembre au 7 octobre, se tiendra sur le site de Vaitupa à Faa’a, la Foire Agricole. Sur le thème cette année de « L’innovation des produits locaux », ce sont 300 exposants, agriculteurs, éleveurs, apiculteurs, artisans et bien d’autres intervenants qui auront à cœur de montrer que l’économie verte est un secteur qui n’est pas figé et qui innove continuellement.

La Foire Agricole se tiendra du 27 septembre au 7 octobre à Vaitupa à Faa’a. L’occasion cette année de tenter d’attirer la jeunesse vers le secteur primaire. En choisissant comme marraine de la manifestation Maheata Banner, la chambre de l’Agriculture mise sur la notoriété grandissante de la chroniqueuse culinaire pour attirer de nouveaux visiteurs, notamment la jeunesse, et promouvoir l’évènement sur les réseaux sociaux. Une foire agricole 2.0.

Outre les habituels concours sans lesquels la foire ne serait pas cette vitrine des produits vivriers de Polynésie, des parcours pédagogiques ont été mis en place cette année. Ceci dans le but de faire découvrir aux élèves des primaires et collèges les produits du terroir.

Des animations, des conférences et des ateliers porteront sur des thèmes tels que le diagnostic des maladies, les techniques de greffage, l’apiculture, le compostage et l’agriculture bio, et bien d’autres.

Conscient du vieillissement de la population agricole, la Chambre de l’Agriculture et de la pêche Lagonaire a édité une brochure à l’intention des jeunes désireux de se lancer dans l’agriculture. L’activité connaissant un regain d’intérêt parmi cette frange de la population.

Marc Fabresse, référent technique de la Chambre de l’Agriculture et de la pêche Lagonaire, nous en dit plus.

Si de plus en plus de personnes espèrent se trouver un avenir en se tournant vers l’agriculture, il reste cependant un problème de taille : celui des terres agricoles. Surtout à Tahiti, ou le peu de terrains situés en plaine sont pour la plupart occupés. Reste les terrains en montagne. Encore faut t-il créer des voies d’accès. Ce qui ne va pas sans causer de problèmes, vu qu’il faut passer sur des terres privées et les propriétaires ne voient pas forcément cela d’un bon œil.

Même si une loi du Pays promulguée et applicable depuis le mois de juin doit permettre de mettre fin à ce problème. Les explications de Tearii Alpha, ministre de l’Economie verte.

Le ministre espère bien démarrer une de ces voies de désenclavement d’ici la fin de l’année afin « qu’elle serve d’exemple, car cette loi de Pays est une grande avancée dans notre système d’aménagement, car on pourra créer des routes de désenclavement, même en passant sur des terres privées sans expropriation. C’était l’intérêt de la loi. ».