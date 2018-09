77% des ados ont recours à la contraception au fenua

La semaine Mondiale de la Contraception se tient du 24 au 28 septembre. En Polynésie, cette semaine est l’occasion de rappeler au public -principalement à la jeunesse- l’importance de la contraception et surtout que celle-ci est accessible à tous et toutes et la plupart du temps gratuitement.

Cette semaine de la contraception veut sensibiliser la population pour la prévention des grossesses non désirées, tant chez les femmes que les jeunes filles. Campagne de communication, spots vidéos, et dépliants seront mis à disposition dans divers lieux de Tahiti, des Marquises et des Australes pour répondre aux questions que peuvent se poser les adolescents, sans forcément oser les formuler.

Quels sont les moyens de contraception existant, comment se les procurer, les utiliser, faut-il l’autorisation des parents pour prendre la pilule, etc… Bref cette campagne est faite pour tordre le cou à quelques idées reçues.

Le taux d’utilisation des contraceptifs reste faible

En Polynésie la situation n’est pas dramatique, puisque globalement les adolescents accèdent de plus en plus à la contraception. Néanmoins le taux d’utilisation de la contraception reste assez faible par rapport à la métropole par exemple : 77% des adolescents polynésiens ont recours à la contraception contre 86% en métropole.

Pourtant, la réglementation en Polynésie permet une grande accessibilité aux moyens de contraception. Ce qu’explique le docteur Sabrina Chanteau, médecin au Centre de la Mère et de l’Enfant dans le service de protection maternelle.

Malgré les facilités mises en place pour l’accession à la contraception, il ressort toutefois que les mineures ont parfois recours à l’Interruption Volontaire de Grossesse. Même si le taux reste, là-encore, relativement faible.