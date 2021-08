Covid : 10 morts et plus de 1000 cas en 24 heures

Les derniers chiffres publiés par la plateforme Covid confirment que la flambée épidémique est loin d’être terminée. Avec 185 hospitalisations, le CHPF est tout proche de sa capacité maximale de prise en charge des malades.

1075 cas de Covid ont été confirmés en 24 heures hier. L’incidence de l’épidémie, qui ne dépassait pas la dizaine de cas pour 100 0000 habitants (sur 7 jours) à la mi-juillet approche aujourd’hui des 1500. Un chiffre qui fait du fenua le territoire français où le virus circule plus, avec la Guadeloupe, où ce taux été mesuré à plus de 1700 cas pour 100 000 habitants la semaine passée. À noter que cette incidence est limitée, en Polynésie, par la politique de dépistage qui s’adresse uniquement aux cas symptomatiques et qui s’appuie sur seulement quelques centres publics*. Au total, plus de 5500 cas, essentiellement liés au variant Delta ont été identifiés en moins de 10 jours, et 3869 sont considérés comme actifs.

Mais du côté des autorités, ce sont surtout les chiffres hospitaliers dont on s’inquiète. 162 patients étaient pris en charge, ce matin, dans la filière Covid du Taaone pour des symptômes graves liés au virus. S’ajoutent 9 patients à l’hôpital de Moorea et 14 autres à Raiatea. Au CHPF, le plan blanc et la réorganisation des services lancée dès mars 2020 permettent d’agrandir la zone Covid en fonction des besoins, mais cette élasticité a des limites qui sont bientôt atteintes. Hier, TNTV parlait d’une possibilité de « sanctuariser jusqu’à 186 lits d’hospitalisation ». Du côté de la réanimation Covid, là aussi au bord de la saturation, par contrainte de personnel plus que de matériel, 26 patients intubés et pour beaucoup placés sous coma artificiel. Un chiffre stable, en partie du fait des décès survenus hier et cette nuit : 10 en 24 heures, un triste record. A noter que deux de ces décès ont eu lieu « à domicile » alors que la vaste majorité des morts survenaient jusque là à l’hôpital.

Enfin, les chiffres de la vaccination continuent eux aussi de grimper, avec plus de 3000 injections dans la journée d’hier et près de 15 000 sur 7 jours. Reste que la Polynésie est bien loin de la couverture vaccinale métropolitaine : environ 37% de la population du fenua a reçu au moins une dose (28% pleinement vaccinée) contre 67% au niveau national.

*les centres de dépistage, tous réservés aux personnes présentant des symptômes, se situent, à Tahiti, à l’institut Maladré, dans les locaux de l’ancien RSMA de Mahina, à l’église adventiste de Punaauia, au dispensaire de Papara ou encore au parc Teaputa de Taravao. Pas de dépistage au CHPF.