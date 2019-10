Découvrez les portraits des candidats à Mister Tahiti

Vous les avez vus en photos, découvrez les maintenant en vidéos. Les portraits des 12 candidats à l’élection de Mister Tahiti ont été révélés cette semaine sur les réseaux sociaux.

Ils ont entre 18 et 28 ans, sont infirmier, téléconseillé ou encore coach de football, et veulent prendre le titre du plus bel homme de Tahiti à Tamahei Pahoeani Mister Tahiti 2018. Le comité Mister Tahiti a dévoilé cette semaine les portraits vidéos des douze candidats à l’élection qui se déroulera le 15 novembre prochain au Tahiti Pearl Beach Resort de Arue. Ces vidéos portraits, tournés sur la plage de l’hôtel, permettent d’en savoir un peu plus sur ces beaux tane : profession, qualités et défauts ou encore motivation pour participer à l’élection. De quoi se faire une petite idée de son favoris et de le suivre ensuite sur sa page Facebook.

Et ces portraits seront diffusés en radios, sur Radio1 et Tiare fm, à partir de la fin du mois d’octobre.

CDT 1 :

CDT 2 :

CDT 3 :

CDT 4 :

CDT 5 :

CDT 6 :

CDT 7 :

CDT 8 :

CDT 9 :

CDT 10 :

CDT 11 :

CDT 12 :