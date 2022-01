Des étudiants se mobilisent pour offrir des bureaux à 12 enfants

Des étudiants en deuxième année de licence sciences sociales à l’Isepp ont lancé un appel aux dons, via la plateforme Anāvai, pour offrir à 12 enfants des bureaux tout équipé. Un projet qui s’inscrit dans une volonté de lutter contre le décrochage scolaire.

Ce lundi 24 janvier est la journée mondiale de l’éducation. A cette occasion, des étudiants en deuxième année de licence sciences sociales à l’Isepp ont lancé un appel aux dons via la plateforme Anāvai et la cagnotte s’ouvrira ce lundi jusqu’au 24 mars. Les étudiants espèrent récolter 208 270 francs pour offrir des bureaux tout équipé (chaise, lampe et table) à 12 enfants. Ceux-ci ont été identifié par l’association Agir pour l’insertion (API) qui les accompagne dans le cadre du projet de réussite éducatif (PRE). L’association suit ces enfants et leurs parents pendant quatre ans afin de les aider dans leur parcours scolaire.

Le projet des étudiants de l’Isepp va permettre de renforcer cet accompagnement en offrant aux enfants un espace aménagé tout spécialement pour leur travail à la maison. Aujourd’hui, la table à manger ou le canapé leur servent de bureau… Les étudiants de l’Isepp entendent ainsi participer à la lutte contre le décrochage scolaire et contribuer à la réussite scolaire de ces enfants issus de familles en grande précarité. L’intégralité des dons financera l’achat de matière première pour la fabrication des bureaux et l’achat des chaises et des lampes.

Pour faire un don, il suffit de se rendre sur la page www.anavai.org, de se créer un compte et de suivre les étapes afin de créditer son compte et de choisir Projet éducatif des étudiants de l’ISEPP.

Lien direct vers la cagnotte : https://bit.ly/ReussiteScolaire

Avec communiqué