Des matériaux pour Maiao

Lors de la visite gouvernementale à Maiao, le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou a remis 22 bons d’aides en matériaux destinés à des familles de Maiao qui en ont manifesté le désir. Matériaux de construction en tout genre ont été livrés sur l’île où les bénéficiaires de cette aide les attendaient pour s’attaquer à la rénovation de leur fare.

Parpaings, contreplaqué, pinex, tôles, touques de peinture, bois, pvc, citernes, etc… les cales du Tahiti Nui étaient remplies de matériaux de construction à destination de Maiao. Les hommes forts des quais de Motu Uta ont mis trois jours à les charger à bord du bateau de la flottille administrative, et une journée entière pour les transborder par barge sur le modeste quai de Maiao.

Des allers-retours par dizaines, et le tout sans accident, un véritable exploit au vu des charges transportées et des manœuvres à accomplir. Même pour les habitués c’était un spectacle fascinant, où muscles et cerveaux travaillent de concert pour livrer à bon port les matériaux, de préférence sans casse.

Des matériaux d’un montant de près de 17 millions de Fcfp et dont le coût du transport pris en charge par le Pays, faisant suite à la précédente visite gouvernementale à Maiao, il y a plus d’un an. Il avait été alors recensé des familles sans grands moyens financiers et qui répondaient aux critères sociaux mis en place pour bénéficier de cette aide en matériaux, comme nous l’explique Jean-Christophe Bouissou.

Les matériaux sont cédés à titre gracieux à la condition que leur destination soit bel et bien la réfection d’un fare. Ceux qui penseraient les transformer en cash en les revendant risquent gros, si l’on en croît le ministre du Logement.