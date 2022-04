Deux cambrioleurs de 16 et 18 ans pris en flagrant délit à Carrefour Faa’a

Trois personnes ont été prises en flagrant délit de cambriolage à Carrefour Faa’a dans la nuit de dimanche à lundi. Deux d’entre eux âgés de 16 et 18 ans ont été interpellés et placés en garde à vue, le troisième étant activement recherché. La gendarmerie insiste sur l’importance du système de vidéosurveillance des commerces pour l’aide à l’enquête.

Le week-end de Pacques a été relativement calme pour les forces de l’ordre. Ce sont les cambriolages qui les ont occupés à plusieurs reprises. Dans la nuit de dimanche à lundi, trois personnes ont été prises en flagrant-délit dans le magasin de Carrefour Faa’a. La gendarmerie a pu en interpeller deux qui sont âgés seulement de 16 et 18 ans et originaires de Faa’a. Ils ont été placés en garde à vue avant d’être déférés devant la justice. « Leur complice est activement recherché », indique l’officier de permanence.

C’est le deuxième flagrant délit de cambriolage du week-end dans un commerce : dans la soirée de samedi, deux personnes ont été interpellées dans un magasin de Taravao, à Taiarapu-est. C’est encore une fois le système d’alarme qui a alerté les propriétaires et permis à la gendarmerie de mettre en garde à vue les deux personnes trouvées dans le magasin, cette fois-ci âgés de 28 et 32 ans. Benoît Garrigue, capitaine de gendarmerie, attire l’attention des commerçants sur l’importance du système de surveillance pour l’aide à l’enquête : « c’est grâce à la vidéo-surveillance et au système d’alarme qu’on a été alerté dans le deux cas ».

Deux accidents entre scooter et voiture

Sur les routes, pas d’accident grave signalé, mais les deux-roues font encore parler d’eux. Dans la nuit de samedi à dimanche un scooter est entré en collision avec une voiture qui s’engageait sur la chaussée et ne l’avait pas vu, lui coupant la route. Le conducteur du deux roues est blessé au visage et présumé alcoolisé au moment des faits, ce qui doit encoer être confirmé par une prise de sang. Et puis un deuxième accident à Faa’a : cette fois-ci le scooter zigzagait sur la route et la voiture qui venait en face a décidé de s’arrêter pour le laisser passer. Le chauffard a tout de même tamponné la voiture et fini par traverser son pare-brise, ce qui lui vaut fracture ouverte de la jambe et autres blessures. Une prise de sang doit déterminer son taux d’alcoolémie au moment des faits.