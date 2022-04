La fédération polynésienne de rugby « choquée et meurtrie »

Un arbitre aurait reçu une gifle d’un joueur de l’équipe de Faa’a jeudi lors d’un match opposant l’AS Tefana au Papeete Rugby Club. La scène a donné lieu à un attroupement sur la pelouse et à l’isolement de l’arbitre « en sécurité » dans les vestiaires avec l’intervention de la DSP. La Fédération de rugby de Polynésie française a dit ses regrets sur la communication qui a été faite, en insistant sur la gravité des faits. Une procédure disciplinaire suit son cours, dont l’issue devrait être connue mardi 19 avril.

Le rugby polynésien est troublé par un incident qui a eu lieu jeudi, lors d’un match opposant les clubs de Faa’a et Papeete. S’il est certain qu’un acte d’agression physique a eu lieu, les détails sont flous et la fédération de rugby a publié un communiqué qui n’en dit pas plus. Il vient cependant adresser un soutien « aux arbitres » victimes de l’histoire et assurer l’application du règlement disciplinaire et des « décisions fortes ».

Orgueils et préjugés ?

Alors que le club de Faa’a dominait la partie jeudi soir, les interventions d’un arbitre n’auraient pas plu à un joueur qui s’en est pris à lui. S’en suit un mouvement général impliquant des joueurs et des arbitres pour séparer les deux personnes et calmer le conflit, en vain. L’intervention de la DSP a été nécessaire, la première victime d’agression s’est isolée dans un bâtiment de la fédération en attendant le retour au calme. Les détails seront évoqués lors d’une réunion mardi 19 entre les dirigeants et arbitres de la fédération.

« Que nos erreurs nous servent à tous pour nous améliorer »

Le communiqué se veut aussi moralisateur et revient sur les dernières actualités du rugby polynésien avec les matchs du XV du Pacific et de Fidji en faveur des îles Tonga, de « beaux moments sportifs », qualifiés de « fragile équilibre » aussi au vu des événements « inacceptables » et « intolérables » car ils « jettent le discrédit sur tout le travail réalisé pour développer ce sport et les valeurs qui lui sont propres ». Là où les sanctions sont attendues, la fédération appelle également les acteurs du rugby polynésien à se rappeler que « le développement des valeurs humaines, telles que le respect, la solidarité, la remise en question sont essentielles ».