OM – PSG : match de clôture de Ligue1

Le PSG accueille l’OM ce dimanche soir heure de Paris au Parc des Princes en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Pour l’instant, le PSG est classé 1er avec douze points d’avance sur l’OM, mais l’équipe marseillaise reste confiante et a enchaîné les victoires ces dernières semaines. Les détails de notre partenaire Europe1.

C’est le grand soir ! Ce dimanche 17 avril marque la fin de la 32e journée de Ligue 1 avec le classico PSG-OM. Le match s’annonce très bouillant. Le Parc des Princes est plein comme un œuf, mais l’accueil des supporteurs parisiens pour leur équipe risque d’être assez glacial.

« Un match très important »

En effet, le PSG n’est plus qu’à trois victoires d’un dixième titre de champion et il accueille ce soir son rival le plus détesté. Mais la nouvelle désillusion en Ligue des champions ne passe pas. Ce sera donc la grève des encouragements ce soir, pour les Ultras de la tribune Auteuil, et ce, malgré la présence dès le coup d’envoi des trois stars de l’équipe Messi, Mbappe, Neymar.

Le coach parisien Mauricio Pochettino espère une prestation de grande classe pour convaincre les sceptiques : « C’est clair que c’est un match important et différent pour les deux côtés, même pour nos adversaires. C’est le classico. C’est le match le plus important en France. Pour nous, c’est sûr, c’est une finale », déclare-t-il au micro d’Europe 1.

L’Olympique de Marseille confiante

Pour l’instant, le PSG est classé 1er avec douze points d’avance sur l’OM. L’OM arrive ce soir en dauphin et en pleine forme malgré l’absence du Polonais Milik. Les Marseillais qui restent sur huit victoires d’affilés ces dernières semaines. Ils sont en lice pour un trophée européen en Ligue Europa Conférence. Un OM sans complexe, sûr de garder sa deuxième place. Il y a peut-être un bon coup à jouer, confirme le milieu de terrain Valentin Rongier : « On y va sans pression particulière parce que je pense que c’est la meilleure manière d’aborder le match. Maintenant, on y va pour garder notre philosophie de jeu et pour faire un match très sérieux ». Les deux clubs comptent trente-deux victoires, ce match sera déterminant pour pencher la balance.