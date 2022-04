Cross Fit : deuxième jour des Polynesian Battle Games

La deuxième journée des Polynesian Battle Games, compétition de crossfit sur trois jours par équipe de deux, a eu lieu aujourd’hui à la piscine de Tipaerui. L’événement a du succès auprès des sportifs qui en redemandent. La remise des prix aura lieu demain à la salle de sport partenaire, Black Box Tahiti.

Ils sont 63 équipes de deux hommes ou femmes répartis en 7 catégories. Les athlètes de crossfit qui participent aux Polynesian Battle Games ont tous un objectif : se surpasser. C’était la condition pour afronter les wod à réaliser qu’ils ont découvert mercredi, ils ont dû « sortir de leur zone de confort ». Vendredi la première partie de la compétition s’est déroulée en plein soleil, sur le stade d’Arue. Ce samedi, ils ont dû se jeter à l’eau à la piscine de Tipaerui, ce qui n’est pas dans les habitudes des pratiquants de crossfit. Demain, dernière étape du tournoi, ils seront à Black Box Tahiti à Tipaerui.

Un défi physique et mental

Gwen, dit Pi’i, fait partie de la team Holy Chicks qui se place en tête du classement dans sa catégorie, « scaled femme » avec 4 850 points au deuxième jour de compétition. Elle et Hereiti sa coéquipière, devront maintenir le rythme demain pour espérer recevoir un prix. Pour elle qui a commencé dans la discipline il y a deux ans, « c’est une bonne initiative car en Polynésie on a de bons athlètes, mais ils n’ont pas forcément la possibilité de partir faire des compétitions internationales ». Le fait que la compétition soit étalée sur trois jours est aussi une nouveauté bienvenue. « Sur un jour c’est un sprint, alors que sur trois jours tu dois gérer ta fatigue, explique t-elle, tu n’arrives pas à bien dormir parce que tu sais que le lendemain tu as un autre wod. » L’épreuve est autant physique que mentale.

Les compétiteurs masculins sont plus nombreux et répartis en quatre catégories. Hoanui Iors a commencé la pratique du crossfit il y a tout juste trois semaines mais il est rameur depuis longtemps et a compté sur sa condition générale pour accompagner son oncle en binôme. Ce samedi il était « dans son élément » et place la team Kamehameha en 7e position avec 3 000 points. Ce qu’il espère c’est qu’il y ait « des compétitions tous les weekends, comme en rame ». Cette discipline, le rameur la trouve complète et empreinte d’un esprit de groupe, « tout le monde encourage tout le monde ». En témoignent les encouragements des sportifs éreintés qui soutiennent les autres équipes même dans leur propre catégorie. Hoanui souligne cependant la nécessité d’avoir une alimentation, un entrainement et un repos adéquats pour parvenir à réaliser les exercices.