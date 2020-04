Deux frères règlent leurs comptes à la machette

Deux frères comparaissaient au tribunal ce vendredi pour des violences avec arme sur fond d’histoires de terres. L’un a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, et l’autre à 4 mois de prison avec mandat de dépôt.

Si certains comptent sur le tribunal foncier pour résoudre leurs affaires de terres, d’autres estiment que leurs poings sont la solution et que si cela ne suffit pas, un bon coupe-coupe fera l’affaire.

C’est un peu ce qui était reproché à deux frères, Maui et Marius. Maui, 31ans, est le personnage central de l’affaire. Celui par qui les pea pea arrivent, selon sa famille et les gendarmes de Moorea. Son casier parle pour lui : deux pages remplies de condamnations, la plupart pour violences.

D’ailleurs, s’il comparaissait ce vendredi dans le box des accusés avec son frère Marius, pour une bagarre qui s’est passée le 20 avril, il y était aussi pour deux autres dossiers : une bagarre avec son frère Hans en novembre 2019, et pour avoir saccagé en décembre 2019 un stand de fruits au bord de la route.

Un désherbant qui brûle toute sa récolte

Concernant cette affaire, tout est parti d’un épandage de désherbant sur son champ d’ananas. Maui qui est cultivateur avait acheté le produit à un couple qui tient un stand de fruits et légumes en bord de route. Ce n’est pas la première fois qu’il leur en achète et jusqu’à présent tout s’était bien passé. Cette fois, erreur de dosage ou pas, ses ananas ont tous brûlé, lui occasionnant pour deux millions de perte, selon lui.

En véritable armoire à glace, ses frères sont du même acabit, Maui privilégie l’action à la discussion. Il menace le couple de mort et de mettre le feu à leur maison. Un jour, les apercevant derrière leur stand, il s’arrête, se met à les insulter et se moque de l’homme qui, handicapé, se déplace à l’aide de béquilles. Puis il s’empare d’un couteau et saccage les denrées que le couple avait disposées sur la table, et repart tranquillement. Le couple porte plainte. Fin du premier acte.

Bananiers coupés et matériaux de construction à la mer

Deuxième affaire : la bagarre qui l’a opposé à son frère Hans, concernant une maison que Hans commençait à construire sur un terrain donné par leur père. Un père qui possède de nombreux hectares de terrains agricoles et qui en a fait le partage entre ses fils.

Visiblement Maui n’appréciait pas que Hans construise à cet endroit : « C’était une zone rouge », dira-t-il à la barre. Maui se rend chez lui armé d’un coupe-coupe. Hans retrouve tous ses bananiers coupés et les matériaux de construction à la mer.

La dispute commence, puis les coups. À la fin Maui assène un coup de machette à Hans qui s’en tire avec une légère estafilade, car un autre frère (ils sont 8 frères et deux sœurs) arrive à désarmer Maui. « C’est vrai j’ai coupé les bananiers, mais c’étaient les miens et pour les matériaux de construction c’est faux. L’éraflure, il se l’est faite tout seul. » explique Maui à la barre. Il faut dire qu’il y a un contentieux entre les deux frères ennemis. Maui soupçonne Hans de vouloir le chasser : «Il veut me mettre en prison. Il a chassé mon petit frère, il a voulu aussi chasser ma sœur mais elle ne s’est pas laissé faire. » Fin du deuxième acte.

Une réunion de famille qui tourne au pugilat

Le dernier acte oppose Maui à Marius. La fratrie était réunie chez l’un de leurs frères en présence du père. Le but était d’avoir une discussion avec Maui qui avait tendance à aller planter ses ananas sur la parcelle de Marius. Interrogé, Marius explique : « Ça fait 8 ans que Maui travaille la terre, on lui a donné les parcelles, c’est lui qui en a le plus, 8 hectares, et il n’a rien fait avec. Il ne nous a pas donné d’argent. Il a tout dépensé au kikiriri. »

Voyant qu’on lui interdisait de planter ses ananas sur le terrain de Marius, Maui se fâche et veut en découdre. C’est Marius, lui aussi un beau gabarit, qui en fera les frais. Mis à terre par un coup de poing, Marius s’empare d’une machette et frappe Maui. « Du coté pas coupant » précise-t-il. Résultat, 9 jours d’ITT pour Marius et une légère entaille pour Maui.

« Dans cette famille les problèmes se règlent au coupe-coupe »

Pour la procureure de la République, « dans cette famille, il faut avoir le cœur bien accroché. Les problèmes se règlent au coupe-coupe. Maui est présent dans la salle pour trois faits. Dans ces bagarres avec ses frères, difficile de savoir qui a commencé. Dans tous les cas, le plus brutal c’est Maui. Compte tenu de son casier je demande 12 mois dont six avec sursis avec mandat de dépôt. Quant à Marius, il aurait pu se sauver mais il a préféré prendre le coupe-coupe. Je réclame 3 à 4 mois de prison ferme ».

Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné Marius à 4 mois de prison avec sursis, « sa défense était disproportionnée par rapport à l’attaque » et pour Maui, s’il a été relaxé pour les violences commises sur son frère Hans au bénéfice du doute, pour le reste, « eu égard à ses antécédents judiciaires » il a été reconnu coupable et a écopé de 4 mois de prison avec mandat de dépôt.